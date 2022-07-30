كرة يد - نائشات منتخب مصر يتفوقن على كرواتيا في بداية مشوار بطولة العالم

السبت، 30 يوليه 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 18 عاما لكرة اليد ناشئات

فازت ناشئات منتخب مصر لكرة اليد على نظيرها الكرواتي بنتيجة 33-31 في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة العالم في نسختها التاسعة.

وتستضيف مقدونيا الشمالية البطولة في الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.

وبدأ منتخب مصر للناشئات مشواره بالفوز على كرواتيا بعدما تفوق في الشوط الأول بنتيجة 15-11.

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ومن ثم استطاع الحفاظ على النتيجة في الشوط الأول ليحقق الفوز الأول.

وحصدت مريم عمر لاعبة منتخب مصر على جائزة الأفضل في المباراة بعد تسجيل 11 هدفا.

ويتواجد منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما في المجموعة الرابعة رفقة كازاخستان والهند.

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وتفوق منتخب كازاخستان على نظيره الهندي بنتيجة 10-0 لعدم وصول المنتخب الهندي.

ويتأهل أول منتخبين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام دور المجموعات أيضا ومنه يتأهل أول 2 من كل مجموعة لربع النهائي والذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتعد تلك المشاركة الثالثة لمصر في بطولة العالم تحت 18 عاما للناشئات.

فسبق أن شاركن من قبل في نسختي 2016 و2018، حققن في الأولى المركز التاسع كأفضل إنجاز ثم المركز 23 في النسخة الثانية على الترتيب.

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