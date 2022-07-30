مارتن أوديجارد قائد أرسنال الجديد

السبت، 30 يوليه 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اختيار النرويجي مارتن أوديجارد قائدا جديدا للفريق.

وأوضح النادي عبر الموقع الرسمي: "يمتلك أوديجارد الخبرة في ارتداء شارة القيادة، منذ تعيينه قائدا لمنتخب النرويج في مارس 2021".

وانضم أوديجارد معارا من ريال مدريد في يناير 2021 وانتقل بشكل نهائي الصيف الماضي لارتداء قميص أرسنال.

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ومنذ ذلك الحين خاض 60 مباراة بقميص الجنرز سجل خلالها 9 أهداف.

وسيرتدي أوديجارد شارة القيادة خلفا لكل من تيري هنري وويليام جالاس وسيسك فابريجاس وتوماس فيرمالين وميكيل أرتيتا وبيير ميرتساكر وجرانات تشاكا وأوباميانج وأخيرا ألكسندر لاكازيت.

وارتدى محمد النني شارة قيادة أرسنال في المواجهات الودية التحضيرية للموسم الجديد.

ويستعد أرسنال لمواجهة إشبيلية وديا استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله رفقة كريستال بالاس يوم الجمعة المقبل.

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