ليفاندوفسكي يوضح حقيقة رحيله بسبب هالاند وينتقد طريقة بايرن ميونيخ

انتقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، ناديه السابق (بايرن ميونيخ) بسبب الطريقة التي تعاملوا بها مع انتقاله إلى النادي الكتالوني هذا الصيف

وانتقل المهاجم البولندي لصفوف برشلونة بعد 8 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري الألماني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الإسبانية: "رحيلي عن بايرن لاعلاقة له بالحديث عن قدوم إيرلينج هالاند".

وأوضح "لا أريد أن أتحدث عن عما حدث بالظبط ولكن حقا لم يكن لدي مشكلة في انضمام هالاند إلى بايرن".

واستطرد "لكن نوعا ما من الناس لا يقولون لي الحقيقة ، يقولون شيئا مختلفا. وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا، وربما بالنسبة لعدد قليل من الناس كانت هذه هي المشكلة. وفي النهاية أعلم أن شيئا ما لا يعمل بشكل جيد مع شخصيتي وشعرت أنه ربما يكون الوقت مناسبا للخروج من بايرن والانضمام إلى برشلونة".

وارتبط النرويجي إيرلينج هالاند بالانتقال لصفوف بايرن ميونيخ هذا الصيف قبل أن ينضم رسميا لمانشستر سيتي قادما من صفوف بروسيا دورتموند.

وواصل "أشعر أنني في المكان الصحيح، المكان المناسب. بايرن حاول إيجاد حجة لماذا يمكنهم بيعي إلى ناد آخر. كان علي أن أقبل ذلك على الرغم من حمله الكثير من الكذب".

برشلونة تعاقد خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وليفاندوفسكي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ على الترتيب ومؤخرا جول كوندي مدافع إشبيلية.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن التعاقد مع ليفاندوفسكي كلفه 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو