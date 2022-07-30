مدرب ليفربول يتحدث عن هزيمته من صلاح في الشطرنج

تحدث بيب ليندرز المدرب المساعد لليفربول عن هزيمته من محمد صلاح نجم الفريق حينما يلعبان الشطرنج سويا.

وعند سؤاله عن لعبه لـ"أونو" والشطرنج ومواجهة صلاح المستمرة قال: "لا تعليق، دعوني أقولها بتلك الطريقة".

وواصل "إن التدرب يصنع الفارق وصلاح يلعب الشطرنج يوميا وأتمنى لو كنت ألعب مثله".

وأضاف "لكنه لاعب شطرنج جيد جدا وأنا لست سيئا أيضا، لكنه جيد للغاية".

وأتم "إنها لعبة جميلة وتجعلك دائما تحاول التفكير في خطوتين للأمام".

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في ملعب كينج باور في كأس الدرع الخيرية ليتم افتتاح الموسم الكروي الجديد من الكرة الإنجليزية رسميا.

وشارك صلاح في مباراتين للدرع الخيرية من قبل وخسر كليهما أمام مانشستر سيتي وأرسنال بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله رغم تسجيله لركلتيه في كل مرة.

وتحدث صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائلا: "لقد فزت بكل شيء مع الفريق ولم ألحظ ذلك سوى عندما أخبرني ترينت ألكسندر أرنولد بذلك بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأكمل "أرنولد قال لي لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا".

وتابع الملك المصري "لذا أعتقد أنني فزت بكل شيء تقريبا في ليفربول جماعيا وفرديا لكن دائما هناك مجال للفوز ببطولات أكثر، وأريد الفوز بشيء ما للمرة الثانية والثالثة والرابعة هذه هي عقليتي".

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