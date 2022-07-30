أدار مباراة للأبيض من قبل.. سيديروبولوس أناستاتيوس حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

السبت، 30 يوليه 2022 - 01:09

كتب : FilGoal

أناستاسيوس سيديروبولوس

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين طاقم تحكيم يوناني بقيادة سيديروبولوس أناستاتيوس لمباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الجولة 28 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل في الدوري المصري في التاسعة مساءً.

ويعاون أناستاتيوس كل من: كوستاراس بوليشرونيس وديميتيرس لازاروس.

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ويتواجد ديامانتوبولوس أريستوتليس كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد: إيفنجيلو أنجيلوس ويعاونه مانوتشوس إيفنجيلوس.

May be an image of ‎text that says '‎الدورى المصرى الممتاز الجولة الثامنة العشرون أغسطس ٢٢.r الاثنين استاد القاهرة الدولى الزمالك 9:00 بيراميدز اليونان حكم ساحة Anastasios SIDIROPOULOS اليونان حكم مساعد Polychronis KOSTARAS اليونان حكم مساعد Lazaros DIMITRIADIS اليونان حكم رابع DIAMANTOPOULOSAristotelis اليونان VAR حكم فيديو Angelos EVANGELOU اليونان VAR مساعد حكم فيديو Evangelos MANOUCHOS Association Football Egyptian‎'‎

وبدأ أناستاتيوس مسيرته التحكيمية عام 2001 وأصبح حكما دوليا عام 2011.

وأدار الحكم اليوناني البالغ 42 عاما 26 مباراة الموسم الماضي بين المسابقات اليونانية والأوروبية والدوري السعودي.

وأشهر خلال مباريات الموسم الماضي 129 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

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وسبق له أن أدار مباراة سابقة في الدوري المصري بين الزمالك والإنتاج الحربي موسم 2018-19 وانتهت بالتعادل بين الفريقين في الجولة 31.

مباراة شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي وإشهار 5 بطاقات صفراء.

كما سبق له إدارة مباراة واحدة أحد طرفيها فريق مصري، منتخب الفراعنة خسر معه وديا أمام بلجيكا بنتيجة 3-صفر في يونيو الماضي استعدادا لكأس العالم 2018.

أشهر الحكم وقتها البطاقة الصفراء للثلاثي المصري أحمد فتحي ومحمد النني وطارق حامد.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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