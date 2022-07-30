مرتضى منصور يكشف موعد توقيع عقود استاد الزمالك وفرع 6 أكتوبر.. بدء العمل وفتح باب الاشتراك

السبت، 30 يوليه 2022 - 03:46

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد إعلان توقيع عقود فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر واستاد النادي الجديد.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "منذ سنين تعاقدنا على أرض 6 أكتوبر، حيث وقعت العقد في 2014. القسط الأخير المستحق في مايو 2021 تم تسديده في يوليو 2020".

وأضاف "سرنا في مختلف الإجراءات وتأكدنا من صلاحية التربة واستخرجنا كافة التراخيص الخاصة بالمرافق والإنشاءات".

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وأوضح "نملك تراخيص إنشاء الاستاد واستراحة الرياضيين وجهاز الكرة وحمامات السباحة والمبنى الإداري والاجتماعي والمكتبة ومبنى الخدمات والصالات المغطاة ومجمع الاسكواش وغيرهم".

وكشف منصور عن موعد توقيع العقود وبدء العمل قائلا: "يوم الأحد (31 يوليو) في الثانية ظهرا سأوقع مع أكبر شركة مقاولات تابعة للدولة عقد الاستاد وفرع 6 أكتوبر، وسيبدأ العمل يوم الإثنين، وسنتسلمهما خلال عامين".

وتابع "سيتم فتح باب الاشتراك اعتبارا من يوم الإثنين (1 أغسطس)، وسنعلن عبر قناة النادي عن أسعار أول 100 ألف عضوية، ثم أول 200 ألف، ليصبح السعر تصاعديا".

واختتم "الآن لدينا المال لبناء فرع 6 أكتوبر واستاد الزمالك، وأشكر الجماهير والجمعية العمومية الذين تحملوا معنا، وأقول لهم إنهم سبب استمرار الإنشاءات الآن".

وسبق وأن أعلنت قناة الزمالك في يوليو 2020 عن بدء مشروع بناء الاستاد، قبل أن تتأجل الأمور لاحقا.

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