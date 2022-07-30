مواعيد مباريات السبت 30 يوليو 2022 – الأهلي في الدوري وصلاح وتريزيجيه ينافسان على الألقاب

الدوري المصري يتواصل وبداية عودة الدوريات الأوروبية مع مواجهات مصرية وفرصة التتويج بالألقاب في القارة العجوز ضمن أبرز مباريات اليوم.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في افتتاح الجولة 28 يلتقي إنبي والمصري في السادسة والنصف مساءً وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.

وفي التاسعة مساءً وبلقاء مؤجل من الجولة 21 يلتقي المقاولون العرب مع الأهلي وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

الدرع الخيرية

على ملعب كينج باور ستيديوم في السادسة والنصف مساءً يبدأ الموسم الجديد في إنجلترا بمواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

المباراة تذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

السوبر التركي

وفي أول لقاء رسمي لـ محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور سيخوض السوبر التركي أمام سيفاس سبور.

المباراة غير مذاعة عربيا.

كأس السوبر الهولندي

في الثامنة مساءً مواجهة كلاسيكية بين أياكس وإيندهوفن في كأس السوبر الهولندي وتذاع عبر أون تايم سبورتس 3 والشارقة الرياضية.

كأس السوبر الألماني

يلتقي ريد بول لايبزج مع بايرن ميونيخ في الثامنة والنصف مساءً والمباراة غير مذاعة عربيا.

مباريات ودية

في الواحدة والنصف ظهرا، يلتقي أرسنال الإنجليزي بقيادة محمد النني مع إشبيلية الإسباني وتذاع عبر قناة الشارقة الرياضية.

وفي الثانية عصرا يلتقي مانشستر يونايتد مع أتليتكو مدريد وتذاع عبر قناة الفريق الإنجليزي الرسمية.

وفي الثامنة والنصف مساءً يلتقي إنتر مع ليون وتذاع عبر الرياضية العراقية.

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