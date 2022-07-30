من إنجلترا إلى فرنسا.. تافاريس ينتقل إلى مارسيليا من أرسنال

أعلن أرسنال اليوم السبت رسميا انتقال الظهير الأيسر للفريق نونو تافاريس إلى صفوف مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولا يوجد أي بند في التعاقد بين الناديين ينص على أحقية شراء اللاعب بعد نهاية الإعارة.

وانضم تافاريس إلى أرسنال الصيف الماضي قادما من بنفيكا وشارك مع المدفعجية في 28 مباراة في كل البطولات وسجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع اثنين.

وبذلك أصبح تافاريس خامس لاعب يرحل عن أرسنال خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من ماتيو جندوزي وأليكساندر لاكازيت وأوستون تروستي وكونستانتينوس مافروبانوس.

فيما ضم أرسنال خلال الصيف الجاري كل من جابرييل خيسوس وأوليكساندر زينشينكو وفابيو فييرا ومات تيرنر وماركينيوس.

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