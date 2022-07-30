سبب إقامة مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي خارج ويمبلي

السبت، 30 يوليه 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

الدرع الخيرية

تقام مباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب كينج باور ستيديوم معقل ليستر سيتي وليس ملعب ويمبلي كالمعتاد.

ويلتقي اليوم السبت في السادسة والنصف مساءً، ليفربول ومانشستر سيتي في أولى مباريات موسم 2022-23 لحصد أولى الألقاب في إنجلترا

وستكون تلك المرة الأولى منذ 10 سنوات التي لا يقام فيها الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

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حينها أقيمت المباراة على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا بسبب انشغال ملعب ويمبلي باستضافة أحداث أولمبياد لندن 2012.

ما السبب؟

نُقلت المباراة إلى ملعب كينج باور بسبب استضافة ويمبلي لنهائي يورو 2022 للسيدات والذي يجمع ألمانيا وإنجلترا.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كينج باور سيتيديوم

تتسع مدرجات معقل ليستر سيتي لـ 32 ألف مشجع ما يجعله من أكبر 20 ملعبا في إنجلترا.

في المقابل فهو أصغر بكثير من ملعب ويمبلي الذي يتسع لـ 90 ألف متفرج.

King Power Stadium general view

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة عن ليفربول.

أما ليفربول فتوج بلقب الكأس على حساب تشيلسي.

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساء.

وتلعب المباراة على استاد كينج باور.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويعلق على المباراة عصام الشوالي.

وتواجه الفريقان ثلاث مرات الموسم الماضي وانتهت مباراتي الدوري بنتيجة واحدة وهي التعادل بهدفين لكل فريق.

بينما المباراة الثالثة كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي في نصف النهائي وفاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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