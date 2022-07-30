تقرير مغربي: الوداد يتواصل مع أوناجم.. وهذا ما يعطل المفاوضات

تواصل نادي الوداد المغربي مع محمد أوناجم من أجل استعادة خدماته مرة عقب نهاية مشواره مع الزمالك.

وأعلن أوناجم رحيله عن الزمالك بنهاية تعاقده منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فإن "إدارة الوداد تواصلت مع أوناجم وقدمت عرضا أوليا لكنه لم يكن مقنعا للاعب ماديا".

وأضاف التقرير أن "المفاوضات توقفت حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة بخصوص موقف النادي ومدى إمكانية تعديله من التفاصيل المالية للعرض".

وأشار التقرير لوجود مستحقات سبقة لأوناجم إبان فترة إعارته من الزمالك موسم 2020-2021.

الجناح البالغ 30 عاما انتقل للزمالك قادما من الوداد المغربي في 2019 وأعير في النصف الثاني من موسم 2020-2021 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري.

أوناجم مع الزمالك حقق 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.

وحقق مع الوداد 5 ألقاب: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

وإجمالا مع الوداد خاض 163 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 54.

ونشر أوناجم رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد مرور ثلاث سنوات جاءت لحظة الرحيل".

وواصل "ويسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وإطار فني وجمهور على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة وأن اعبر عن فخري الكبير للانتماء لهذه العائلة".

وأتم اللاعب المغربي رسالته قائلا: "شكرا مرة أخرى وعاش الزمالك".

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