أوناجم يعلن رحيله عن الزمالك

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

محمد أوناجم الزمالك المحلة الدوري المصري

أعلن محمد أوناجم رحيله عن صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

ونشر أوناجم رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد مرور ثلاث سنوات جاءت لحظة الرحيل".

وواصل "ويسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وإطار فني وجمهور على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة وأن اعبر عن فخري الكبير للانتماء لهذه العائلة".

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وأتم اللاعب المغربي رسالته قائلا: "شكرا مرة أخرى وعاش الزمالك".

وانضم أوناجم إلى الزمالك قادما من صفوف الوداد في صيف عام 2019.

وخاض أوناجم مع الزمالك 64 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 10.

وتوج أوناجم مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك كأس السوبر المحلي ونظيره الإفريقي بالإضافة لكأس مصر مرتين.

أوناجم الزمالك
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