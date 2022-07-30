تشافي: أود رؤية ميسي مرة أخرى في برشلونة

السبت، 30 يوليه 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

يأمل تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة في رؤية ليونيل ميسي بقميص الفريق مجددا.

ويستعد برشلونة للقاء نيويورك ريد بولز الأمريكي وديا في إطار الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ميسي يستحق فرصة أخيرة ليثبت أنه قادر على مغادرة النادي بشكل جيد".

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وأضاف "أود رؤيته مرة أخرى في برشلونة، على الرغم من أنه يمتلك عقدا في الوقت الحالي".

وسبق أن صرّح خوان لابورتا رئيس النادي لشبكة "ريليفو" الإسبانية قائلا: "أشعر بأنني مدين لميسي، أتمنى أن ينهي مسيرته في برشلونة مع حصوله على تصفيق حار في كل ملعب".

وأردف "أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك".

وأتم لابورتا تصريحاته "هذا هو طموحنا، أشعر بالمسؤولية عن هذا الأمر وأعتقد أن نيتي واضحة".

ورحل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق لينضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما لم يستطع النادي الإسباني تسجيله في قائمته بسبب أزمة المستحقات.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل ويحق له وللنادي الفرنسي التمديد لعام آخر.

يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت سابقا أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة طلب من لابورتا إعادة ميسي الصيف المقبل إلى صفوف النادي.

ويستعد برشلونة للقاء نيويورك ريدبولز الأمريكي فجر الأحد المقبل، بعدما تعادل مع يوفنتوس والفوز على ريال مدريد وديا.

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تشافي هيرنانديز ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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