خط الوسط أصبح تشيليا.. بولجار يجاور فيدال وينضم إلى فلامنجو

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 23:21

كتب : إسلام أحمد

إريك بولجار - فلامنجو

اكتمل خط الوسط التشيلي بعدما أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم التشيلي إريك بولجار قادما من فيورنتينا الإيطالي حتى ديسمبر 2025.

وسينضم بولجار لمجاورة مواطنه المخضرم أرتورو فيدال الذي انضم للفريق منذ أسبوعين عقب فسخ تعاقده الإيطالي.

لاعب الوسط البالغ 28 عاما انضم بحسب التقارير بمقابل 2.8 مليون يورو.

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وسيرتدي بولجار القميص رقم 5 مع الأحمر والأسود.

فيدال شارك بالفعل في مباراتين بقميص فلامنجو كبديل منذ انتقاله للفريق.

ويستعد فلامنجو لمواجهة كورنثيانز البرازيلي في إطار ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

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وبدأ اللاعب مسيرته في أنتوفاجاستا التشيلي وفي 2014 انتقل لأونيفرسيداد دي كاتوليكا التشيلي.

وخاض أولى تجاربه الاحترافية في بولونيا في 2015 بعدما انضم مقابل مليوني يورو.

وعقب 4 مواسم مع الروسوبلو انتقل لفيورنتينا مقابل 12.3 مليون يورو في صيف 2019.

وقضى النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا لصفوف جالاتاسراي التركي.

وخاض الموسم الماضي 19 مباراة بقميصي الفيولا والأسود واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وخلال مشاركته في الدوري الإيطالي شارك في174 مباراة سجل 18 هدفا وصنع 12.

وساهم مع منتخب تشيلي في التتويج بلقب كوبا أمريكا 2016.

وخاض بقميص اللاروخا 37 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف.

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