تقرير مغربي: الشعباني على رأس المرشحين لخلافة الكراكي في الوداد

يتصدر معين الشعباني المدير الفني السابق للمصري البورسيعدي قائمة المرشحين لتولي تدريب الوداد وفقا لموقع "البطولة" المغربي.

وشدد وليد الركراكي مدرب الوداد على خوضه المواجهة الأخيرة مع فريقه عقب خسارة نهائي كأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح.

وأوضح الموقع المغربي أن معين الشعباني يتصدر قائمة تضم منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق وراضي الجعايدي مدرب الترجي السابق لخلافة الكراكي.

ويرغب الركراكي في الرحيل عن الوداد بعدما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

كما قاد الوداد لتحقيق لقب الدوري المغربي بعد صراع شرس مع الرجاء حتى الجولات الأخيرة فيما خسر كأس العرش المغربي في المباراة النهائية.

معين الشعباني تولي تدريب المصري بين سبتمبر 2021 ومايو 2022 وقاد الفريق خلال 38 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 11 وتعادل في 11 وخسر 16 مباراة.

وسبق لصاحب الـ41 عاما تدريب الترجي التونسي وحصل معه على 3 ألقاب للدوري التونسي ولقبين لدوري ابطال إفريقيا ومثلهما للسوبر المحلي.

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