قائمة الأهلي - عودة صلاح محسن ومحمد محمود.. وغياب هاني أمام المقاولون العرب

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

تواجد صلاح محسن ومحمد محمود في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب في التاسعة مساءً غد السبت على استاد المقاولون العرب

وتعافى الثنائي صلاح محسن ومحمد محمود من الإصابة.

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فيما يغيب محمد هاني بسبب تراكم البطاقات بعدما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة أمام مصر للمقاصة.

ويستمر غياب كل من: محمد عبد المنعم – محمد شريف – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – حسين الشحات، للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول - كريم فؤاد.

الوسط: حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو ديانج - محمد ‏مجدي "أفشة" - محمد محمود - لويس ميكيسوني - أحمد ‏عبد القادر - محمد فخري - زياد طارق.‏

الهجوم: حسام حسن - صلاح محسن.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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