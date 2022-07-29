الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى قطر القطري

وافق الأهلي على رغبة المغربي بدر بانون بالانتقال لـ قطر القطري.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وأضاف عبد الحفيظ عبر موقع النادي الرسمي: "إن بدر يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي".

وأردف عبد الحفيظ "اصطحبت بدر بانون وجلسنا مع ريكاردو سواريش المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك".

وأكمل "تحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري".

وأوضح "جاءت إجابة سواريش واضحة، طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم، وبالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار. وأنه موافق على انتقال بدر بانون للنادي القطري".

وشدد عبد الحفيظ "رفعنا الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم. وفي ضوء كل المعطيات التي أكدت على أن اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه للأهلي خلال الفترة القادمة. تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب".

وغادر بانون إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.

كان موقع le360 المغربي قد كشف في وقت سابق عن توصل نادي قطر لاتفاق مع الأهلي بشأن التعاقد مع بدر بانون في صفقة قياسية بالنسبة للنادي القطري، وبعقد لمدة ثلاث سنوات.

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

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