ليس مدربا.. موسيماني يعود بدور جديد مع أحد أندية جنوب إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق بدء سلسلة "The Masterclass Series" عبر شركته MTSports، والتي ستكون نقطة انطلاقها هي نادي رويال إيه أم الجنوب إفريقي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدير الفني فإن حملة "Masterclass Coaching Series" التي تجريها شركة المدير الفني الجنوب إفريقي، تهدف لفتح الباب لدعم أي فريق داخل قارة إفريقيا على المستوى الفني.

ووقع موسيماني ومساعديه على الاتفاقية مع نادي رويال إيه أم ليتواجدوا في الفترة المقبلة لتقديم استشارات فنية للجهاز الفني للفريق الذي يشارك الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وسيتم تقديم موسيماني مستشارا فنيا للفريق الجنوب إفريقي.

وذكر حساب الشركة عبر تويتر: "نحن فخورون بإعلان بدء The Masterclass Series مع المدرب بيتسو موسيماني وطاقمه الفني المكون من كابيلو رانجواجا وموسي ماتلابا وكايل سولومون".

وأوضح "شكرا لنادي رويال إيه إم على الترحيب بنا بهذه الطريقة. كان من الرائع قضاء الوقت والحصول على فرصة خوض حوار بناء مع الطاقم الفني".

Thank you Royal AM FC for welcoming us the way you have! It was phenomenal spending time and having the opportunity to engage in robust, meaningful conversation with your technical team. 🙏🏽#TheMasterclass #legacy #leadership #football #sports #Africa pic.twitter.com/bB47J8UiOZ — MTSports (@MTSports10) July 29, 2022

ونشر حساب النادي الجنوب إفريقي الرسمي عبر تويتر، فيديو لوصول موسيماني وظهوره في ملاعب النادي.

وعلق حساب النادي على الفيديو قائلا: "اللحظة التي كنتم تنتظرونها".

وبدأت القصة بتقرير صحيفة "ذا ساوث أفريكان" عن مغادرة موسيماني وطاقمه إلى مكان غير محدد، ليبدأ الحديث عن عودته المحتملة.

وذكر التقرير أن موسيماني بعد رحيله الصادم عن الأهلي آثر الراحة في بلاده، حتى لحظة التحرك سالفة الذكر.

وظهر موسيماني برفقة زوجته ووكيلته مويرا، بالإضافة إلى 3 من مساعديه.

وارتبط اسم موسيماني بنادي الوداد المغربي، ومنتخب العراق أيضا، قبل أن يظهر في نادي رويال إيه إم.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث بدأ الرحلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به.

ثم فاز المدرب بدوري الأبطال مرة أخرى في 2021 مع الأهلي، قبل أن يصل إلى النهائي الثالث على التوالي ويخسره قبل إعلان رحيله في الثاني عشر من يونيو الجاري.

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