الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 17:40

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة

أعلن الأهلي تغريم الرباعي أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - مجدي أفشة - حسام حسن.

وانتشرت صور لرباعي الأهلي في أحد الأفراح مساء أمس الخميس.

وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي:

أخبار متعلقة
مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن موعد ومكان السوبر المصري بين الزمالك والأهلي هدف الأهلي.. خورفكان الإماراتي يتعاقد مع فابيو أبرو الأهلي يؤكد اعتزازه الدائم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مران الأهلي – مشاركة الشناوي وأيمن أشرف

"قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي توقيع غرامة مالية على الرباعي: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - مجدي أفشة - حسام حسن

لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقا للمواعيد المقررة ليلا للحصول على الراحة الكافية.

علما بأن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة".

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري غدا السبت.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

اقرأ أيضا

خاص - المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي

كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى سيتي

رونالدو يرد على أنباء الرحيل ورفض يونايتد

الأهلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن موعد ومكان السوبر المصري بين الزمالك والأهلي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة
أخر الأخبار
الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 22 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: صلاح استثنائي وتهديد لنا.. ولابورتي قد يغيب لسبتمبر ساعة | الدوري الإنجليزي
فنربخشه يتبرأ من "هتافات بوتين" أمام دينامو كييف ساعة | الكرة الأوروبية
مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن موعد ومكان السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ساعة | الكرة المصرية
كلوب يتحدث عن مستقبل فيرمينو ورحيل ماني والمواجهة أمام مانشستر سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حوار – لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج وعودة برشلونة للحياة.. ورسالة نارية إلى بايرن 2 ساعة | الدوري الإسباني
حبيب سرسق.. رحلة الفرعون الطائر على الجليد 3 ساعة | حكايات في الجول
إشبيلية: تشيلسي السبب في فشل انتقال كوندي لصفوفه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر