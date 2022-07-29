الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين

أعلن الأهلي تغريم الرباعي أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - مجدي أفشة - حسام حسن.

وانتشرت صور لرباعي الأهلي في أحد الأفراح مساء أمس الخميس.

وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي توقيع غرامة مالية على الرباعي: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - مجدي أفشة - حسام حسن

لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقا للمواعيد المقررة ليلا للحصول على الراحة الكافية.

علما بأن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة".

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري غدا السبت.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

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