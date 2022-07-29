مران الزمالك - انتظام يوسف أسامة نبيه.. وتدريبات تأهيلية لـ الونش وزيزو

أصبح يوسف أسامة نبيه جاهزا لخوض المباريات بعدما تعافى بشكل نهائي من الإصابة، فيما خاض محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" تدريبات تأهيلية.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز في قمة الجولة 28 من الدوري بعد الفوز على فيوتشر بهدف دون رد من رأسية الونش وعرضية زيزو.

شارك يوسف أسامة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بشد في العضلة الأمامية التي لحقت به مؤخرا، حيث خضع لتدريبات تأهيلية في الفترة الماضية من أجل التعافي من إصابته، قبل أن يظهر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأصبح يوسف أسامة لائقا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات مع الزمالك، وفق رؤية البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأشاد المدير الفني بإصرار اللاعبين والروح العالية التي ظهروا عليها في لقاء فيوتشر.

وطالب المدير الفني من اللاعبين مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدوري.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء فيوتشر بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وفضل فيريرا خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وخضع الونش وزيزو تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، للتغلب على حالة الإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ولم يشارك اللاعبين الأساسيين في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش مران اليوم.

وأدى إمام عاشور ومحمد أشرف “روقا” تدريبات إضافية، وطلب فيريرا من الثنائي أداء تدريبات إضافية بالجري الخفيف حول الملعب؛ للوصول لأعلى معدلات اللياقة البدنية لهما.

وحرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على أداء تدريبات إضافية خلال مران اليوم الجمعة، وشارك الثنائي محمد نديم والسيد عطية في التقسيمة الفنية التي خضع لها الفريق في مران اليوم.

وفضل محمد عواد أداء تدريبات إضافية بالجري حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل ما يقدمه من مستوى جيد مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإجهاد التي تعرض لها في مباراة الزمالك أمام فيوتشر التي أقيمت أمس الخميس.

أدم محمود عبد الرازق شيكابالا في مران الزمالك 📸 Via: @ZSCOfficial pic.twitter.com/XRuks0nBjm — FilGoal (@FilGoal) July 29, 2022

ولم يشارك "شيكابالا" في التقسيمة الفنية لمنحه الراحة اللازمة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

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