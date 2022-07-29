مؤتمر جوارديولا: صلاح استثنائي وتهديد لنا.. ولابورتي قد يغيب لسبتمبر

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

جوارديولا - محمد صلاح

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمحمد صلاح نجم فريق ليفربول مؤكدا أنه لا يمكن قول أي شيء جديد عنه سوى أنه لاعب استثنائي.

ويستعد مانشستر سيتي للقاء ليفربول غدا السبت في ملعب كينج باور في إطار كأس الدرع الخيرية لافتتاح الموسم الجديد من الكرة الإنجليزية.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة عن صلاح قائلا: "لن أقول أي شيء جديد لأننا بالفعل نعرف ذلك، هو لاعب استثنائي وتهديد حقيقي لنا".

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وواصل "سنحاول الفوز بالمباراة".

وعن مارك كوكوريا لاعب برايتون المرتبط بالانتقال إلى سيتي قال: "هو لاعب في برايتون لا أستطيع قول أي شيء آخر".

واستدرك "لكن نعم نريد ظهير أيسر وإن لم يحدث فجواو كانسيلو يستطيع اللعب هناك وناثان أكي، أنا لا أشتكي أبدا من التشكيل منذ الموسم الأول لي هنا، ما يمكن أن يقوم به النادي سينفع النادي وأنا أدعم النادي".

أما عن رحيل رحيم سترلينج وجابرييل خيسوس وأوليكساندر زينشينكو قال: "إن حللت ما حدث في السنوات الماضية بدون تواجد هؤلاء اللاعبين فسيكون من الصعب التخيل".

وأوضح "كان لديهم تأثيرا كبيرا داخل وخارج الملعب ولكننا نتمنى لهم الأفضل".

وعن المباراة قال: "من الجيد أن نبدأ الموسم متوجين ببطولة لنا جميعا أفضل من الهزيمة، بطولة ستكون لمانشستر سيتي".

وكشف جوارديولا عن احتمالية غياب مدافعه أيمريك لابورتي عن الملاعب حتى شهر سبتمبر المقبل بداعي إصابة في الركبة ومواصلته التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في وقت سابق.

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