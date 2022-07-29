مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 13:21

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023 التي كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل إلى يناير من عام 2024 وبناء عليه بدأ التفكير في تأجيل ما تبقى من التصفيات المؤهلة للبطولة.

فما هي المواعيد المقترحة الجديدة؟

أجاب مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "المواعيد المقترحة تنص على إقامة الجولتين الثالثة والرابعة في شهر مارس المقبل بدلا من شهر سبتمبر".

أخبار متعلقة
رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي

وواصل "بناء عليه ستقام الجولتين في التوقف الدولي الذي سيكون بين 20 و28 مارس".

وأردف "أما شهر سبتمبر المقبل فستتاح الفرصة للمنتخبات لخوض وديات لمن سوف يشارك في كأس العالم أو من يخوض وديات بشكل عام".

أما عن الجولة الخامسة فقال: "في التوقف الدولي لشهر يونيو سنلعب جولة واحدة بين 12 لـ20 يونيو، أما مع بداية التوقف من الأول من الشهر ذاته وحتى الـ12 منه فسنتيح الفرصة أمام المنتخبات لخوض مباريات ودية".

وعن الجولة السادسة فقال: "ستقام بين 4 لـ12 سبتمبر من عام 2023 وهذا متوقف على تحديد مواعيد الأجندة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبسؤاله عن رأي الاتحادات المحلية في المواعيد المقترحة أجاب "أغلب الاتحادات القارية وافقت على المواعيد المقترحة، أما الآخرين فقد طلبوا إقامة الجولتين الخامسة والسادسة معا في شهر يونيو المقبل بدلا من جولة واحدة خلاله وأخرى في سبتمبر".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مالاوي ثم غينيا ثم مصر.

مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 8 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي ساعة | الكرة المصرية
رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر