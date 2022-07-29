مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023 التي كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل إلى يناير من عام 2024 وبناء عليه بدأ التفكير في تأجيل ما تبقى من التصفيات المؤهلة للبطولة.

فما هي المواعيد المقترحة الجديدة؟

أجاب مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "المواعيد المقترحة تنص على إقامة الجولتين الثالثة والرابعة في شهر مارس المقبل بدلا من شهر سبتمبر".

وواصل "بناء عليه ستقام الجولتين في التوقف الدولي الذي سيكون بين 20 و28 مارس".

وأردف "أما شهر سبتمبر المقبل فستتاح الفرصة للمنتخبات لخوض وديات لمن سوف يشارك في كأس العالم أو من يخوض وديات بشكل عام".

أما عن الجولة الخامسة فقال: "في التوقف الدولي لشهر يونيو سنلعب جولة واحدة بين 12 لـ20 يونيو، أما مع بداية التوقف من الأول من الشهر ذاته وحتى الـ12 منه فسنتيح الفرصة أمام المنتخبات لخوض مباريات ودية".

وعن الجولة السادسة فقال: "ستقام بين 4 لـ12 سبتمبر من عام 2023 وهذا متوقف على تحديد مواعيد الأجندة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبسؤاله عن رأي الاتحادات المحلية في المواعيد المقترحة أجاب "أغلب الاتحادات القارية وافقت على المواعيد المقترحة، أما الآخرين فقد طلبوا إقامة الجولتين الخامسة والسادسة معا في شهر يونيو المقبل بدلا من جولة واحدة خلاله وأخرى في سبتمبر".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مالاوي ثم غينيا ثم مصر.