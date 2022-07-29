رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

كوكوريلا - برايتون

قدم مارك كوكوريا لاعب برايتون طلبا رسميا للرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب فابرزيو رومانو.

ويرغب كوكوريا للانتقال إلى مانشستر سيتي لكن برايتون قد رفض العرض الأول منذ أسابيع الذي بلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب نادي برايتون في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبه.

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وعلق جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على مفاوضات ناديه عن كوكوريا قائلا: "المفاوضات مستمرة ولكن إذا لم تكتمل الصفقة فلدينا البدائل".

ويجبد كوكوريا اللعب كمدافع وظهير أيسر وتأتي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب بعد رحيل أولكساندر زينتشينكو إلى أرسنال.

كوكوريا (24 عاما) خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

وشارك كوكوريا خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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