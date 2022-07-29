رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي
الجمعة، 29 يوليه 2022 - 12:34
كتب : FilGoal
قدم مارك كوكوريا لاعب برايتون طلبا رسميا للرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب فابرزيو رومانو.
مارك كوكوريلا
النادي : برايتون
ويرغب كوكوريا للانتقال إلى مانشستر سيتي لكن برايتون قد رفض العرض الأول منذ أسابيع الذي بلغ 30 مليون جنيه إسترليني.
ويرغب نادي برايتون في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبه.
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