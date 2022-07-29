مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن أبواب ناديه مفتوحة دائما للاعب الفرق السابق أشرف بنشرقي إن أراد العودة له في أي وقت.

ورحل بنشرقي عن الزمالك عقب التتويج بكأس مصر عقب نهاية تعاقده واتفق مع النادي عدم إكمال الموسم بحثا عن تحد جديد.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "أبواب الزمالك مفتوحة داما لبنشرقي".

أخبار متعلقة
رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة

واستدرك "وإن لم يعد فنتمنى له التوفيق فهو لاعب محترم مثل محمد أوناجم وحميد أحداد وفرجاني ساسي".

وعما يثار حول انتقال مصطفى فتحي لاعب الفريق السابق والتعاون السعودي الحالي للأهلي قال: "كيف يتم ذلك دون حصولنا على مستحقاتنا من انضمامه إليهم؟".

وواصل "أقول للتعاون عيب ما تفعلونه وأناشد الاتحاد السعودي التدخل بإيقافهم من القيد لو لم يتم التسديد بنهاية شهر يوليو الجاري".

وشدد مرتضى "لا أريد التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم حفاظا على العلاقات المصرية السعودية".

وعن مواصلة تصدر الدوري عقب الفوز على فيوتشر أمس الخميس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 27 قال: "لدينا فريق كبير يضم أفضل اللاعبين".

وأكمل "هناك 18 مليون جنيه مستحقات متبقية للاعبين وسوف يتم تسديد 10 ملايين منهم مع مكافأة الفوز التي يتم إنفاقها مع كل مباراة".

وأتم ساخرا "اللاعبون لا يصدقون أنفسهم فهم لم يحصلوا على مستحقاتهم لستة أشهر كذلك لم يحصلوا على مكافأة الفوز بالدوري، لكنني قلت لهم مثلما تسعدوا الملايين سأملأ جيبوكم بالملايين".

اقرأ أيضا

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

الزمالك مرتضى منصور بنشرقي مصطفى فتحي التعاون
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 9 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي ساعة | الكرة المصرية
رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر