مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن أبواب ناديه مفتوحة دائما للاعب الفرق السابق أشرف بنشرقي إن أراد العودة له في أي وقت.

ورحل بنشرقي عن الزمالك عقب التتويج بكأس مصر عقب نهاية تعاقده واتفق مع النادي عدم إكمال الموسم بحثا عن تحد جديد.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "أبواب الزمالك مفتوحة داما لبنشرقي".

واستدرك "وإن لم يعد فنتمنى له التوفيق فهو لاعب محترم مثل محمد أوناجم وحميد أحداد وفرجاني ساسي".

وعما يثار حول انتقال مصطفى فتحي لاعب الفريق السابق والتعاون السعودي الحالي للأهلي قال: "كيف يتم ذلك دون حصولنا على مستحقاتنا من انضمامه إليهم؟".

وواصل "أقول للتعاون عيب ما تفعلونه وأناشد الاتحاد السعودي التدخل بإيقافهم من القيد لو لم يتم التسديد بنهاية شهر يوليو الجاري".

وشدد مرتضى "لا أريد التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم حفاظا على العلاقات المصرية السعودية".

وعن مواصلة تصدر الدوري عقب الفوز على فيوتشر أمس الخميس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 27 قال: "لدينا فريق كبير يضم أفضل اللاعبين".

وأكمل "هناك 18 مليون جنيه مستحقات متبقية للاعبين وسوف يتم تسديد 10 ملايين منهم مع مكافأة الفوز التي يتم إنفاقها مع كل مباراة".

وأتم ساخرا "اللاعبون لا يصدقون أنفسهم فهم لم يحصلوا على مستحقاتهم لستة أشهر كذلك لم يحصلوا على مكافأة الفوز بالدوري، لكنني قلت لهم مثلما تسعدوا الملايين سأملأ جيبوكم بالملايين".

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