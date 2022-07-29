تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على سوق انتقالات برشلونة خلال هذا الصيف.

وقال تيباس في تصريحات لـ "سبورت": "إنهم يعرفون ما يقومون به، أعتقد أنه لايزال لديهم القليل من العمل، لكنهم يسيرون على الطريق الصحيح".

وأضاف "لقد باعوا 10٪ من حقوق التلفزيون الخاصة بهم مقابل 207 مليون يورو، ثم قاموا بزيادة هذه الحصة إلى 25٪ والتي أعتقد أنها تمنحهم 350 مليون يورو إضافية

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وأكمل "أعتقد أن لديهم رافعة أخرى، ثالثة تبلغ حوالي 200 مليون يورو، مع ذلك وإذا تمكنوا من إقناع بعض اللاعبين بالرحيل، قد يتعاقدوا مع لاعبين آخرين".

وتابع "لقد تمكنوا من بيع الأصول، وهو أمر يحتاجون إلى القيام به، وتقليل الرواتب وهذا ما يسمح لهم بالتعاقدات".

كما تطرق للحديث عن التقارير التي ربطت أتليتكو مدريد وكريستيانو رونالدو، وقال: "أود أن أراه في الليجا مرة آخرى".

وأوضح "لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا لأتلتيكو مدريد، لكن يتعين عليهم أولا بيع بعض اللاعبين حتى يستطيعوا تحمل تكاليفه ماليا".

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بالانتقال إلى صفوف أتليتكو الموسم المقبل.

لكن نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لصفوف فريقه مؤكدا أن تلك القصص مستحيلة.

وتحدث رئيس أتليتكو لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قائلا: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو".

وأتم "لكن من المستحيل عمليا بالنسبة له الانتقال إلى أتليتكو مدريد".

وظهر رونالدو في مانشستر مؤخرا بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب للرحيل عن النادي بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

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