باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

كشف نادي أرسنال عن قميصه الثالث خلال الموسم المقبل 2022-2023.

ويأتي القميص باللون الزهري لأول مرة في تاريخه، مع خطوط وياقة باللون الأزرق الداكن فيما يتزين الشعار والشركة الراعية باللون ذاته.

ويشارك أرسنال في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما حل سادسا في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتعاقد أرسنال الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

ويستهل أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي في 5 أغسطس المقبل أمام كريستال بالاس.

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