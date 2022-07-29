باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث

كشف نادي أرسنال عن قميصه الثالث خلال الموسم المقبل 2022-2023.

ويأتي القميص باللون الزهري لأول مرة في تاريخه، مع خطوط وياقة باللون الأزرق الداكن فيما يتزين الشعار والشركة الراعية باللون ذاته.

ويشارك أرسنال في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما حل سادسا في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتعاقد أرسنال الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

🔊 DJ and label owner, Sherelle, was born and raised near Hale End 🤝 Selected for her positive impact in the community, she models our 22/23 third kit — Arsenal (@Arsenal) July 29, 2022

ويستهل أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي في 5 أغسطس المقبل أمام كريستال بالاس.

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