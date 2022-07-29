لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة

كرر خوان لابورتا رئيس برشلونة حديثه مجددا عن رغبته في عودة ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ولاعبه وهدافه التاريخي من باريس سان جيرمان لينهي مسيرته في صفوف الفريق الكتالوني.

وتحدث لابورتا لشبكة "ريليفو" الإسبانية قائلا: "أشعر بأنني مدين لميسي، أتمنى أن ينهي مسيرته في برشلونة مع حصوله على تصفيق حار في كل ملعب".

وأردف "أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك".

وأتم لابورتا تصريحاته "هذا هو طموحنا، أشعر بالمسؤولية عن هذا الأمر وأعتقد أن نيتي واضحة".

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لابورتا عن ميسي التي قال فيها: "أعتقد وأتمنى أن فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد".

وتابع "مسؤوليتنا هي ضمان أن هذا الفصل لم يغلق، وأن يكون لدينا لحظة يمكن فيها القيام بذلك كما كان ينبغي في السابق وأن يكون لها نهاية رائعة أكثر مما كانت".

ورحل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق لينضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما لم يستطع النادي الإسباني تسجيله في قائمته بسبب أزمة المستحقات.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل ويحق له وللنادي الفرنسي التمديد لعام آخر.

يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت سابقا أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة طلب من لابورتا إعادة ميسي الصيف المقبل إلى صفوف النادي.

اقرأ أيضا

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف