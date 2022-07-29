لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 11:00

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

كرر خوان لابورتا رئيس برشلونة حديثه مجددا عن رغبته في عودة ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ولاعبه وهدافه التاريخي من باريس سان جيرمان لينهي مسيرته في صفوف الفريق الكتالوني.

وتحدث لابورتا لشبكة "ريليفو" الإسبانية قائلا: "أشعر بأنني مدين لميسي، أتمنى أن ينهي مسيرته في برشلونة مع حصوله على تصفيق حار في كل ملعب".

وأردف "أعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك".

وأتم لابورتا تصريحاته "هذا هو طموحنا، أشعر بالمسؤولية عن هذا الأمر وأعتقد أن نيتي واضحة".

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لابورتا عن ميسي التي قال فيها: "أعتقد وأتمنى أن فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد".

وتابع "مسؤوليتنا هي ضمان أن هذا الفصل لم يغلق، وأن يكون لدينا لحظة يمكن فيها القيام بذلك كما كان ينبغي في السابق وأن يكون لها نهاية رائعة أكثر مما كانت".

ورحل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع الفريق لينضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما لم يستطع النادي الإسباني تسجيله في قائمته بسبب أزمة المستحقات.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل ويحق له وللنادي الفرنسي التمديد لعام آخر.

يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت سابقا أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة طلب من لابورتا إعادة ميسي الصيف المقبل إلى صفوف النادي.

اقرأ أيضا

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

ميسي برشلونة سان جيرمان لابورتا
نرشح لكم
كوندي: تشافي أحد أهم أسباب انضمامي إلى برشلونة.. وهذا سر احتفالي وداعا لاهتمام تشيلسي.. برشلونة يضم كوندي من إشبيلية حل مشكلة الظهير الأيمن.. أتليتكو مدريد يضم الأرجنتيني مولينا رفض رونالدو وهدف خرافي و"سيلفي" أثناء ركنية واقتحام.. أتليتكو يفوز في أول اختبار ودي رومانو: تمت.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على ضم كوندي كادينا سير: برشلونة سيضحي بـ تير شتيجن في حال بقاء دي يونج ديلي ميل: قد يزامل فالكاو مجددا.. دييجو كوستا في محادثات مع رايو فايكانو أليجري بعد التعادل مع برشلونة: سعيد بالعمل الذي نقدمه.. ومويس كين أدى بشكل جيد
أخر الأخبار
رومانو: كوكوريلا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي 35 دقيقة | الكرة المصرية
رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال ساعة | الدوري الإنجليزي
باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة الأوروبية
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر