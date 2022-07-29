موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة

يلتقي تشيلسي مع أودينيزي الإيطالي وديا في الفترة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

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وتقام المباراة اليوم -الجمعة- في التاسعة مساء على ملعب "فريولي" بإيطاليا عبر تطبيق النادي.

وكان تشليسي قد أنهى فترته التحضيرية في أمريكا التي بدأها بفوز أمام أمريكا كلوب بهدفين مقابل هدف.

وواجه تشيلسي نظيره شارلوت والتي انتهت بخسارة البلوز بركلات الترجيح (4-5).

واختتم تشيلسي فترته التحضيرية أمام أرسنال والتي انتهت بفوز المدفعجية بأربعة أهداف دون رد.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي 6 أغسطس المقبل أمام إيفرتون.

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