موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

تشيلسي في ركلات الترجيح أمام ليفربول بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي تشيلسي مع أودينيزي الإيطالي وديا في الفترة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

لمعرفة جميع مباريات اليوم.

وتقام المباراة اليوم -الجمعة- في التاسعة مساء على ملعب "فريولي" بإيطاليا عبر تطبيق النادي.

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وكان تشليسي قد أنهى فترته التحضيرية في أمريكا التي بدأها بفوز أمام أمريكا كلوب بهدفين مقابل هدف.

وواجه تشيلسي نظيره شارلوت والتي انتهت بخسارة البلوز بركلات الترجيح (4-5).

واختتم تشيلسي فترته التحضيرية أمام أرسنال والتي انتهت بفوز المدفعجية بأربعة أهداف دون رد.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي 6 أغسطس المقبل أمام إيفرتون.

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