حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 01:13

كتب : FilGoal

حمزة الجمل

كشف حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي حقيقة العروض المقدمة لعبد الرحمن مجدي لاعب الفريق.

وقال الجمل في تصريحات تلفزيونية عبر "المحور": "لا توجد أي عروض لرحيل عبد الرحمن مجدي عن النادي الإسماعيلي وعلى حد معلوماتي اللاعب لم يدخل في مفاوضات مع أي ناد في هذة الفترة".

وأضاف "عبد الرحمن مجدي لاعب موهوب ويحب الإسماعيلي ولكن هناك صورة ذهنية لدي جماهير النادي أنه يتخاذل في بعض الأوقات بحثا عن الرحيل وهذا الأمر غير صحيح بالمرة".

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وتابع "تحدثت بشكل شخصي مع اللاعب وشدد لي على تركيزه مع الفريق. عبد الرحمن مجدي يتحامل على نفسه كثيرا ويشارك في بعض المباريات وهو مصاب".

وعن الفوز على الجونة بنتيجة 3-0 قال مدرب الإسماعيلي: "أشكر لاعبي الفريق على ما قدموا من أداء طيب وتجاوزهم الخسارة الكبيرة أمام بيراميدز خلال الجولة الماضية".

وواصل "الهزيمة من بيراميدز غير معبرة عن مستوى الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، ولكن كل مباراة لها ظروفها وأشكر اللاعبين على تخطيهم المباراة وتحقيق الفوز على الجونة بأداء ونتيجة أكثر من ممتازة".

وحقق الإسماعيلي فوزه الأكبر في الدوري الموسم الحالي بالفوز على الجونة 3-0 في ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 27 متجاوزا هزيمة المباراة الماضية على يد بيراميدز بنتيجة 4_0.

المباراة الأهم

وعن مواجهة مصر للمقاصة المقبلة شدد "بغض النظر عن ترتيب نادي مصر للمقاصة، جميع المباريات الآن أصبحت تتسم بالصعوبة والندية وكل لاعب يملك الدافع التسويقي وإظهار قدراته على أقلر تقدير".

وتابع "عندما توليت المسؤولية قسمت عملي على 3 مراحل، جمع أكبر عدد من النقاط وتحسين مركز الفريق ثم إعادة الإسماعيلي لشخصيته ووضع الطبيعي بين الكبار، لذا أعتبر مباراة مصر للمقاصة الأهم في تاريخ النادي وتحقيق النقاط الثلاث سيضعنا في وضع جيد بجدول الترتيب ويساعدنا في تحقيق أهدافنا".

مصير حمزة الجمل

وأوضح حمزة الجمل موقفه من الاستمرار في تدريب الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

وقال في تصريحات لقناة "تن": "لم أحدد مصيري مع النادي الإسماعيلي سواء بالبقاء أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، ولكن ما أبحث عنه تحقيق الانتصارات المتتالية ورد جزء من فضل النادي على حمزة الجمل".

وأضاف "يحيى الكومي رئيس النادي من أكبر الداعمين لي وللفريق وأتمنى عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية لأن ناد عظيم وكبير وقدم الكثير للكرة وللمنتخبات المصرية".

الفوز على الجونة ارتقى بالإسماعيلي مركزين إلى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مبتعدا قليلا عن صراع القاع.

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