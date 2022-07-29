المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 00:02

كتب : مهاب التفاهني

حسام حسن - المصري أمام المنصورة - كأس مصر

نفى رجب عبد القادر المرشح على منصب نائب رئيس المصري والمتحدث الرسمي باسم قائمة كامل أبو علي ما تردد عن رغبة الأخير في التعاقد مع مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن.

وتحدث رجب عبد القادر لـFilGoal.com قائلا: "ما يقال حول بداية كامل أبو علي في التعاقد مع مدرب أجنبي للمصري عاري تماما عن الصحة".

وواصل "ويجب أن نتحرى الدقة فيما ينشر حول النادي المصري خاصة أن كامل لم يتولى المسؤولية كاملة حتى اليوم وبالتالي لا يوجد حديث عن مدير فني أجنبي في ظل وجود استقرار مع حسام حسن".

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وأتم "ولا يوجد أي شيء يمكن التحدث عنه بشأن التعاقدات قبل أن يتولى كامل أبو علي المسؤولية كاملة".

يذكر أن كامل أبو علي هو المرشح الوحيد على مقعد رئاسة المصري ولكنه ينتظر إقامة الجمعية العمومية واكتمال نصابها القانوني أولا ليتم إعلان فوزه رسميا.

يذكر أن حسام حسن عاد لتدريب المصري في ولاية رابعة خلال الموسم الجاري وقاد الفريق في ثماني مباريات.

وفاز المصري تحت إمرة حسام حسن خمس مرات وتعادل مرتين وهُزم في لقاء وحيد.

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