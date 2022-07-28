موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة والمعلق

الخميس، 28 يوليه 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل في قمة الجولة 28 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

أخبار متعلقة
49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش"

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

طالع أيضا:

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى قائمة الأهلي - عودة صلاح محسن ومحمد محمود.. وغياب هاني أمام المقاولون العرب مران الأهلي - محاضرة من سواريش للاعبين قبل لقاء المقاولون العرب شبكة أبو ظبي تعلن فوزها بحقوق بث الدوري الإيطالي لـ 3 مواسم.. وطريقة المشاهدة الرياضية: الاتحاد السعودي يبرئ أهلي جدة من أزمة النقاز سراج الدين العربي الوحيد.. تدريس الأهلي في مناهج جامعة "لا ليجا" الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى قطر القطري الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين
أخر الأخبار
بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 24 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - عودة صلاح محسن ومحمد محمود.. وغياب هاني أمام المقاولون العرب 31 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من سواريش للاعبين قبل لقاء المقاولون العرب 44 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: الشعباني على رأس المرشحين لخلافة الكراكي في الوداد 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
شبكة أبو ظبي تعلن فوزها بحقوق بث الدوري الإيطالي لـ 3 مواسم.. وطريقة المشاهدة ساعة | الكرة المصرية
ليس مدربا.. موسيماني يعود بدور جديد مع أحد أندية جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: الاتحاد السعودي يبرئ أهلي جدة من أزمة النقاز ساعة | الكرة المصرية
سراج الدين العربي الوحيد.. تدريس الأهلي في مناهج جامعة "لا ليجا" 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة