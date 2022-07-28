موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل في قمة الجولة 28 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش"

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

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