موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة

الخميس، 28 يوليه 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل في قمة الجولة 28 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

أخبار متعلقة
49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش"

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

طالع أيضا:

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

موقف الشناوي وأيمن أشرف

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) - (1) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض الفوز الأكبر في الموسم لـ الدراويش.. الإسماعيلي يعود من الجونة بـ 3 نقاط ثمينة بهدف السيسي.. طلائع الجيش يذيق فاركو الخسارة الأولى بعد 3 مباريات وليد العطار: إقامة دوري المدارس خطوة للأمام.. والمتوجون سيشاركون في تصفيات كأس العالم تشكيل فيوتشر - عاطف يقود الهجوم أمام الزمالك.. وعمر كمال على الدكة
أخر الأخبار
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة 13 دقيقة | الكرة المصرية
49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري 28 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لتصفيات كأس العالم 33 دقيقة | كرة سلة
مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني 39 دقيقة | الكرة المصرية
العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات 42 دقيقة | الكرة المصرية
كوندي: تشافي أحد أهم أسباب انضمامي إلى برشلونة.. وهذا سر احتفالي 51 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب للشباب.. تونس تقسو على جيبوتي والمغرب يفوز على فلسطين بهدف 57 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب للشباب – مصر تواجه المغرب في ربع النهائي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 4 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة