الثاني من بيرنلي.. إيفرتون يتعاقد مع دوايت ماكنيل

أعلن نادي إيفرتون عن تعاقده مع دوايت ماكنيل قادمًا من بيرنلي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع ماكنيل على عقدٍ يربطه بـ إيفرتون لمدة 5 مواسم مقبلة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن قيمة الصفقة تتراوح من 19 مليون إلى 20 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات.

✍️ | Dwight McNeil has signed from Burnley for an undisclosed fee, penning a five-year contract until the end of June 2027. — Everton (@Everton) July 28, 2022

وصرّح ماكنيل عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "التوقيع لـ إيفرتون شعور مذهل. عندما سمعت باهتمام إيفرتون أردت الانتقال إليه في أسرع وقت لأنه فريق مميز".

وأضاف: "تحدثت مع المدرب عما يطمحون إليه وقد تحمست لذلك، أردت أن أكون جزءًا من ذلك. إنه يعرفني كلاعب، وكذلك يعرفني كيفين ثيلويل (مدير كرة القدم). أريد أن أعمل بجد لأقدم نفسي للفريق وللجمهور".

وتابع: "يسعدني اللعب تحت قيادة مدرب مثل فرانك لامبارد، سيساعدني على تحسين أرقامي، وهذا ما أود عمله لتحسين مستواي".

وأكمل: "أنا لاعب يجيد الركض بالكرة بشكل مباشر، أحب الاستحواذ على الكرة والدخول للعمق وخلق الفرص لفريقي. أود مساعدة الفريق بأكبر قدر ممكن وأن أعمل بجد في الجانب الدفاعي أيضًا".

وأشار: "الموسم الماضي كان صعبًا على النادي، ولكن في الجزء الأخير من الموسم أمكن رؤية رغبة الجمهور واللاعبين والعقلية والتآلف الذي جمعهم. لقد اتحدوا سويًا، وهذا يعطيك قدرًا أكبر من الثقة".

وأتم: "نريد الظهور بشكل أفضل هذا الموسم، وأريد أن أساعد الفريق. لعبت في جوديسون بارك عدة مرات وقد كان ملعبًا صعبًا دومًا لأن الجمهور يساند لاعبيه دائمًا منذ البداية إلى النهاية. هذا شيء مميز وأود أن أكون جزءًا من ذلك. أنا محظوظ بالتواجد في نفس الجهة مع ذلك الجمهور".

كما صرّح كيفين ثيلويل مدير كرة القدم: "نحن سعداء بتأمين خدمات دوايت لمدة 5 سنوات. رغم أنه يبلغ 22 عامًا، لكنه يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، والإحصائيات تثبت أننا انتدبنا واحدًا من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم الإنجليزية".

وأتم: "نثق أنه وعن طريق العمل مع فرانك وجهازه الفني، فإن دوايت سيكون قادرًا على التطور والاستمتاع بمسيرة طويلة وناجحة مع إيفرتون".

كما علّق فرانك لامبارد المدير الفني للفريق: "أعشق دوايت منذ فترة، إنه موهبة كبيرة وهو نوع اللاعبين الذين نريد جلبهم لتدعيم قائمة فريقنا".

وبات ماكنيل ثاني صفقات إيفرتون من بيرنلي -الهابط للدرجة الثانية- بعد قلب الدفاع جيمس تاركوسكي.

ويعد ماكنيل صفقة إيفرتون الثالثة في السوق الصيفية بعد البرتغالي روبن فيناجري القادم من سبورتنج لشبونة.

ماكنيل (22 عامًا) جناح أيسر إنجليزي تواجد في صفوف بيرنلي منذ 2014.

ولعب ماكنيل للفريق الأول لـ بيرنلي منذ 2018 وخاض معه 147 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 17 هدفا.

ومثّل ماكنيل منتخب إنجلترا للشباب في 10 مباريات سابقة وظهر معه في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

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