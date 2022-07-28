بيلد: ليمان يحاول هدم جراج جاره بمنشار وحضور الشرطة

الخميس، 28 يوليه 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

ينز ليمان

تورط ينز ليمان حارس مرمى أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق في أزمة كبيرة مع ِجاره القاطن في المنزل المجاور.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليمان اقتحم الجراج الملحق بمنزل جاره حاملًا منشارًا كهربائيًا وبدأ في قطع عدة عوارض في السقف بغضب عارم بغية هدم الجراج.

ويزعم ليمان أن الجراج أقيم على ملكيته الخاصة، وأنه يحجب عنه رؤية بحيرة سترانبرج الخلابة.

ويمتلك ليمان ذلك المنزل في بافاريا منذ 15 عامًا، لكنه اختبر مشاكل كبيرة مع جاره.

وحاول ليمان تعطيل كاميرا المراقبة دون نجاح، ليلتقطه جاره أثناء دخوله عنوة لتخريب الجراج.

وحضرت الشرطة لمنزل ليمان للتحقيق مع إمكانية اتهامه بتخريب ممتلكات الغير.

يأتي ذلك بعد عام من رحيل ليمان الجدلي عن إدارة نادي هيرتا برلين بسبب اتهامات بالعنصرية طالته.

وظهرت رسائل "واتساب" لـ ليمان ينعت فيها دينيس أوجو لاعب ألمانيا السابق بألفاظ عنصرية، مما أدى إلى إقالته من منصبه.

ليمان (52 عامًا) يمتلك 61 مباراة دولية مع ألمانيا بين 1998 و2008، وكان حارس الماكينات الأساسي في كأس العالم 2006 حيث احتلوا المركز الثالث، ويورو 2008 الذي شهد فوزهم بالمركز الثاني.

ولعب ليمان على مدار مسيرته لأندية شالكه وميلان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وشتوتجارت.

ويشتهر ليمان بكونه حارس مرمى أرسنال في دوري اللا هزيمة التاريخي موسم 2003\2004، كما ساهم في وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا الوحيد في تاريخه عام 2006.

اقرأ أيضا:

جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه

لاعب الأهلي على أعتاب الدوري القطري

تفاصيل التسوية بين الزمالك والنقاز

رسالة من النقاز لجمهور الزمالك

انتقادات لاذعة من كلوب لمدافعي ليفربول

ينز ليمان ألمانيا أرسنال
نرشح لكم
مدرب دينامو كييف: هتافات الجمهور التركي لـ بوتين كانت مشينة مواليد 2006.. بايرن يضم جوهرة مغربية من برشلونة كريستال بالاس يضم لاعب بايرن ميونيخ "نريدك أن ترحل وتختفي".. عراك بالأيدي بين مدرب تورينو ومديره الرياضي بسبب الصفقات أمم أوروبا للسيدات - معادلة رقم بلاتيني ونحو اللقب التاسع.. ألمانيا إلى النهائي تصفيات أبطال أوروبا – دينامو كييف ينتقم من فنربخشة بعد "هتافات بوتين".. ونتيجة مرعبة في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج ميلان يكتسح فولفسبورجو وديا بخماسية
أخر الأخبار
الثاني من بيرنلي.. إيفرتون يتعاقد مع دوايت ماكنيل 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – حسام حسن يمنح مرعي فرصة جديدة.. وتحذير للاعبي المصري 9 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات يخضع لجراحة ناجحة في الغروض الداخلي للركبة 11 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: ليمان يحاول هدم جراج جاره بمنشار وحضور الشرطة ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية السعودية: طليقة إيجالو تحرمه من السفر مع الهلال لمعسكر إنجلترا ساعة | الوطن العربي
مانشستر يونايتد يكشف أرقام قمصان إريكسن ومارتينيز ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: جاريدو وافق على تدريب المنتخب الأولمبي.. ننتظر تفعيل الاتفاق 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر