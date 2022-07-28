بيلد: ليمان يحاول هدم جراج جاره بمنشار وحضور الشرطة

تورط ينز ليمان حارس مرمى أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق في أزمة كبيرة مع ِجاره القاطن في المنزل المجاور.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليمان اقتحم الجراج الملحق بمنزل جاره حاملًا منشارًا كهربائيًا وبدأ في قطع عدة عوارض في السقف بغضب عارم بغية هدم الجراج.

ويزعم ليمان أن الجراج أقيم على ملكيته الخاصة، وأنه يحجب عنه رؤية بحيرة سترانبرج الخلابة.

ويمتلك ليمان ذلك المنزل في بافاريا منذ 15 عامًا، لكنه اختبر مشاكل كبيرة مع جاره.

وحاول ليمان تعطيل كاميرا المراقبة دون نجاح، ليلتقطه جاره أثناء دخوله عنوة لتخريب الجراج.

وحضرت الشرطة لمنزل ليمان للتحقيق مع إمكانية اتهامه بتخريب ممتلكات الغير.

يأتي ذلك بعد عام من رحيل ليمان الجدلي عن إدارة نادي هيرتا برلين بسبب اتهامات بالعنصرية طالته.

وظهرت رسائل "واتساب" لـ ليمان ينعت فيها دينيس أوجو لاعب ألمانيا السابق بألفاظ عنصرية، مما أدى إلى إقالته من منصبه.

ليمان (52 عامًا) يمتلك 61 مباراة دولية مع ألمانيا بين 1998 و2008، وكان حارس الماكينات الأساسي في كأس العالم 2006 حيث احتلوا المركز الثالث، ويورو 2008 الذي شهد فوزهم بالمركز الثاني.

ولعب ليمان على مدار مسيرته لأندية شالكه وميلان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وشتوتجارت.

ويشتهر ليمان بكونه حارس مرمى أرسنال في دوري اللا هزيمة التاريخي موسم 2003\2004، كما ساهم في وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا الوحيد في تاريخه عام 2006.

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