مانشستر يونايتد يكشف أرقام قمصان إريكسن ومارتينيز

كشف نادي مانشستر يونايتد أرقام قمصان الوافدين الجديدين كريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز.

وأتم يونايتد الصفقتين هذا الأسبوع.

ويرتدي الدولي الدنماركي القميص رقم 14 في صفوف يونايتد الموسم المقبل.

بينما يرتدي المدافع الأرجنتيني القميص رقم 6.

وقال كريستيان إريكسن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إنه لم يخطط للعودة إلى إنجلترا وكان يخطط للبقاء في إيطاليا قبل أن يتغير كل شيء بعد الحادثة التي تعرض لها خلال مشاركته في يورو 2020 مع منتخب الدنمارك.

وانضم إريكسن إلى يونايتد في صفقة انتقال حر قادما من برينتفورد بعقد يمتد لعام 2025.





























وقدم يونايتد يوم الثلاثاء إريكسن لاعبا رسميا في صفوف الفريق وأجرى حوارا مع الموقع الرسمي للنادي.

وعن شعوره لدى سماع وصفه بلاعب لمانشستر يونايتد قال: "هذا جديد حقا وغريب، لم أتخيل أبدا حدوث ذلك، لذا كي أكون هنا وأصبح لاعبا لمانشستر يونايتد فهذا أمر خاص".

وأردف "مسيرتي قبل الحادث لم أخطط فيها العودة مرة أخرى إلى إنجلترا، كنت أفكر في مانشستر يونايتد قبل ذلك ثم انتقلت إلى توتنام ثم إيطاليا ولكن كي أكون هنا الآن هو أمر لم أتوقعه، لذا أنا سعيد جدا وأشعر بالسعادة".

وعن كيف انتقل إلى يونايتد قال: "أنا أريد لعب كرة القدم وأعتقد مع أفكار المدرب ومن خلال حديثه معي رأيت نفسي ألعب هنا، وفي الوقت ذاته هذا ناد كبير جدا إن لم يكن الأكبر، وهذا شيء جميل أن أكون جزاء من ذلك التاريخ الكبير".

وواصل "لم أنضم إلى هنا من أجل الشعر في حد ذاته بل للعب الكرة وأعتقد أن سماع أفكار المدرب كانت مثالية بالنسبة لي وساعدتني في اتخاذ القرار بالانتقال إلى يونايتد".

وأكمل "أعتقد أن أسلوب إريك تين هاج مميز وأتمنى أن يناسبني وأن يكون التواصل بيننا إيجابيا".

وعن زملائه الجدد قال لاعب إنتر ميلان الأسبق: "لقد لعبت ضدهم لكنني لم ألعب مع أي منهم من قبل لذا هذا سيكون شيئا جديدا، أنه أمر مختلف لكنه يتعلق بحدوث التواصل بيننا".

أما عن طموحه مع الفريق قال: "أثق أن الطموح هنا أن نعود للقمة مجددا، هذا هو حلم هذا النادي وتاريخه يوضح أنه يريد أن يكون الأفضل، لذا أعتقد أن الهدف أن نعود لأعلى مكان بقدر المستطاع والفوز بالبطولات".

من جهته، أوضح ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الجديد أن العمل من جديد مع إريك تين هاج كان أحد أهم العوامل التي دفعته للانضمام إلى الشياطين الحمر.

المدافع الأرجنتيني أتم انتقاله من أياكس إلى يونايتد يوم الأربعاء، بعدما لعب لمدة 3 سنوات في صفوف الفريق الهولندي تحت قيادة تين هاج.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعبت مع تين هاج لمدة ثلاث سنوات في أياكس وأعرف أسلوبه في اللعب جيدا".

وأضاف "تحسنت معه كثيرًا. إنه هنا في مانشستر الآن، ولذا كانت الفرصة متاحة مرة أخرى للإجتماع مجددا وبالتأكيد إنه مهم ومؤثر جدا في مسيرتي".

وحول ما يميز تين هاج، قال "العمل الجاد للغاية بالتأكيد. كرة قدم جيدة. عقلية الفوز، هذا هو أهم شيء. كل لاعب يحتاج إلى توضيح الأمور. أعتقد أنه واضح جدًا أيضًا. لذلك أعتقد أنه يمكنك أن تتعلم معه كل يوم".

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا "لقد ساعدني على التحسن، وكيف يمكننا فهم المواقف والقرارات داخل الملعب بشكل كامل. إنه موجود بكل التفاصيل".

وأتم "لقد لعبت 120 مباراة في أياكس وتعلمت الكثير بالتأكيد، عندما انضممت إلى الفريق الهولندي كان عمري 21 عامًا والآن أبلغ من العمر 24 عامًا. لذلك، نعم، تعلمت الكثير".

وسيمتد عقد مارتينيز حتى 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وحسب سكاي سبورتس، فإن صفقة انتقال اللاعب تكلفت 57 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات.

























وسيتقاضى ابن الـ26 عاما 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، حسب صحيفة "تليجراف"

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

كما ضم الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من برينتفورد.

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