سكاي: موقف أزمة رونالدو ويونايتد لم يتغير "يصر على الرحيل"

الخميس، 28 يوليه 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

رونالدو مانشستر يونايتد

يصر كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد على الرحيل من النادي بعد محادثاته مع إدارة الشياطين الحمر ومدرب الفريق إريك تين هاج، حسب تقارير إنجليزية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن موقف كريستيانو رونالدو لم يتغير بعد محادثاته مع مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.

وأوضح التقرير أن النجم البرتغالي يريد المغادرة من يونايتد من أجل اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا وينافس على الألقاب الكبرى.

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ولا تريد إدارة يونايتد السماح لرونالدو بالرحيل هذا الصيف قبل عام من انتهاء عقده، حسب التقرير.

وعقد رونالدو ووكيله خورخي مينديز اجتماعات مع إدارة يونايتد في كارينجتون يوم الثلاثاء، لكن موقفه لم يتغير.

يذكر أن المدرب التاريخي للنادي السير أليكس فيرجسون حضر الاجتماع بين الطرفين.

وبدأ رونالدو في التدرب مع الفريق بعد أن غاب عن جولة ما قبل الموسم للنادي في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب للرحيل عن النادي بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

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