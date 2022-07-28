مدرب دينامو كييف: هتافات الجمهور التركي لـ بوتين كانت مشينة

الخميس، 28 يوليه 2022 - 13:00

كتب : FilGoal

ميريتشا لوتشيسكو - دينامو كييف - فنربخشة

انتقد المخضرم ميريتشا لوتشيسكو المدير الفني لـ دينامو كييف الأوكراني، هتافات جماهير فنربخشة التركي خلال مباراة الفريقين.

دينامو كييف صعق فنربخشة في قلب إسطنبول وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ليطيح به من الدور الثاني لتصفيات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وصرّح لوتشيكو بعد اللقاء: "المباراة سارت بشكل جيد، ولكن لم نتوقع الهتافات التي صدرت من جمهور فنربخشة، كانت هتافات مشينة".

أخبار متعلقة
تصفيات أبطال أوروبا - في غياب كوكا مجددا.. سقوط هائل لـ أولمبياكوس أمام ماكابي حيفا تصفيات أبطال أوروبا – دينامو كييف ينتقم من فنربخشة بعد "هتافات بوتين".. ونتيجة مرعبة

ويقصد لوتشيكو بتصريحاته هتاف جماهير فنربخشة لـ فلاديمير بوتين رئيس روسيا التي غزت أوكرانيا قبل عدة أشهر.

وانفجر جزء من مدرجات فنربخشة بالهتاف للرئيس الروسي بعد هدف دينامو كييف الأول.

وسبق لـ لوتشيسكو التدريب في تركيا وتولى مهمة جالاتاسراي وبشكتاش غريمي فنربخشة التاريخيين، بالإضافة إلى منتخب تركيا بين 2017 و2019.

ويمتلك المدرب الروماني صاحب الـ76 عامًا خبرات عريضة، ويشتهر بفترته في شاختار دونتسك بين 2004 و2016 حيث قاده للفوز بـ 22 لقبًا، أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي 2009.

كما سبق له تدريب منتخب رومانيا، وعدة أندية إيطالية أبرزها إنتر ميلان.

ويمتلك لوتشيسكو تجربة أخرى في الملاعب الروسية رفقة زينيت سان بطرسبرج موسم 2016\2017.

وتعادل الفريقان ذهابًا في بولندا، مباراة أقيمت خارج أوكرانيا لظروف الغزو الروسي على البلاد.

لكن دينامو كييف حقق المفاجأة وأطاح بـ فنربخشة في مباراة إياب مثيرة في إسطنبول.

ولعب فنربخشة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد إسماعيل يوكسيك عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وافتتح دينامو كييف الأهداف في الدقيقة 57 بواسطة فيتالي بويالسكي.

الوضع اشتعل في الدقيقة 70 عندما تحصّل فنربخشة على ركلة جزاء، انبرى لها الإكوادوري إينر فالنسيا وأهدرها مضيعًا التعادل.

التعادل سُجل أخيرا في الدقيقة 89 بواسطة المجري آدم شالاي بعد تمريرة البرازيلي لينكولن، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

الرصاصة أطلقها أوليكساندر كارافايف مسجلًا هدف انتصار الفريق الأوكراني قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الإضافي.

ويلتقي دينامو كييف في الدور التأهيلي الأخير بـ شتورم جراتس النمساوي، فيما تحوّل فنربخشة لتصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة سلوفاكو التشيكي.

اقرأ أيضا:

جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه

لاعب الأهلي على أعتاب الدوري القطري

تفاصيل التسوية بين الزمالك والنقاز

رسالة من النقاز لجمهور الزمالك

انتقادات لاذعة من كلوب لمدافعي ليفربول

دينامو كييف فنربخشة تصفيات دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مواليد 2006.. بايرن يضم جوهرة مغربية من برشلونة كريستال بالاس يضم لاعب بايرن ميونيخ "نريدك أن ترحل وتختفي".. عراك بالأيدي بين مدرب تورينو ومديره الرياضي بسبب الصفقات أمم أوروبا للسيدات - معادلة رقم بلاتيني ونحو اللقب التاسع.. ألمانيا إلى النهائي تصفيات أبطال أوروبا – دينامو كييف ينتقم من فنربخشة بعد "هتافات بوتين".. ونتيجة مرعبة في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج ميلان يكتسح فولفسبورجو وديا بخماسية تليجراف: إيفرتون يقترب من حسم صفقته الثالثة
أخر الأخبار
جريدة سعودية: اتحاد جدة اقترب من ضم أشرف بنشرقي 22 دقيقة | ميركاتو
بطل الأمم والدوري الأوروبي.. بيتزي من بنفيكا إلى الوحدة الإماراتي 39 دقيقة | ميركاتو
مدرب دينامو كييف: هتافات الجمهور التركي لـ بوتين كانت مشينة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواليد 2006.. بايرن يضم جوهرة مغربية من برشلونة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
حل مشكلة الظهير الأيمن.. أتليتكو مدريد يضم الأرجنتيني مولينا ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول يفتقد لهذا الخماسي أمام سيتي.. وأليسون يقترب ساعة | الدوري الإنجليزي
جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه.. لكنه في المقابل يتصدر الدوري ساعة | الكرة المصرية
مدافع يونايتد الجديد يكشف كلمة السر في انضمامه للشياطين الحمر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر