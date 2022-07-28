مدرب دينامو كييف: هتافات الجمهور التركي لـ بوتين كانت مشينة

انتقد المخضرم ميريتشا لوتشيسكو المدير الفني لـ دينامو كييف الأوكراني، هتافات جماهير فنربخشة التركي خلال مباراة الفريقين.

دينامو كييف صعق فنربخشة في قلب إسطنبول وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ليطيح به من الدور الثاني لتصفيات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وصرّح لوتشيكو بعد اللقاء: "المباراة سارت بشكل جيد، ولكن لم نتوقع الهتافات التي صدرت من جمهور فنربخشة، كانت هتافات مشينة".

ويقصد لوتشيكو بتصريحاته هتاف جماهير فنربخشة لـ فلاديمير بوتين رئيس روسيا التي غزت أوكرانيا قبل عدة أشهر.

وانفجر جزء من مدرجات فنربخشة بالهتاف للرئيس الروسي بعد هدف دينامو كييف الأول.

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

وسبق لـ لوتشيسكو التدريب في تركيا وتولى مهمة جالاتاسراي وبشكتاش غريمي فنربخشة التاريخيين، بالإضافة إلى منتخب تركيا بين 2017 و2019.

ويمتلك المدرب الروماني صاحب الـ76 عامًا خبرات عريضة، ويشتهر بفترته في شاختار دونتسك بين 2004 و2016 حيث قاده للفوز بـ 22 لقبًا، أبرزها كأس الاتحاد الأوروبي 2009.

كما سبق له تدريب منتخب رومانيا، وعدة أندية إيطالية أبرزها إنتر ميلان.

ويمتلك لوتشيسكو تجربة أخرى في الملاعب الروسية رفقة زينيت سان بطرسبرج موسم 2016\2017.

وتعادل الفريقان ذهابًا في بولندا، مباراة أقيمت خارج أوكرانيا لظروف الغزو الروسي على البلاد.

لكن دينامو كييف حقق المفاجأة وأطاح بـ فنربخشة في مباراة إياب مثيرة في إسطنبول.

ولعب فنربخشة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد إسماعيل يوكسيك عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وافتتح دينامو كييف الأهداف في الدقيقة 57 بواسطة فيتالي بويالسكي.

الوضع اشتعل في الدقيقة 70 عندما تحصّل فنربخشة على ركلة جزاء، انبرى لها الإكوادوري إينر فالنسيا وأهدرها مضيعًا التعادل.

التعادل سُجل أخيرا في الدقيقة 89 بواسطة المجري آدم شالاي بعد تمريرة البرازيلي لينكولن، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

الرصاصة أطلقها أوليكساندر كارافايف مسجلًا هدف انتصار الفريق الأوكراني قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الإضافي.

ويلتقي دينامو كييف في الدور التأهيلي الأخير بـ شتورم جراتس النمساوي، فيما تحوّل فنربخشة لتصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة سلوفاكو التشيكي.

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