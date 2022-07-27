تصفيات أبطال أوروبا – دينامو كييف ينتقم من فنربخشة بعد "هتافات بوتين".. ونتيجة مرعبة

تأهل دينامو كييف الأوكراني إلى الدور التأهيلي الثالث لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه فنربخشة التركي بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة الإياب بينهما على ملعب شوكرو ساركوجلو.

وتعادل الفريقان ذهابًا في بولندا، مباراة أقيمت خارج أوكرانيا لظروف الغزو الروسي على البلاد.

لكن دينامو كييف حقق المفاجأة وأطاح بـ فنربخشة في مباراة إياب مثيرة في إسطنبول.

ولعب فنربخشة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد إسماعيل يوكسيك عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وافتتح دينامو كييف الأهداف في الدقيقة 57 بواسطة فيتالي بويالسكي.

الوضع اشتعل في الدقيقة 70 عندما تحصّل فنربخشة على ركلة جزاء، انبرى لها الإكوادوري إينر فالنسيا وأهدرها مضيعًا التعادل.

التعادل سُجل أخيرا في الدقيقة 89 بواسطة المجري آدم شالاي بعد تمريرة البرازيلي لينكولن، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

الرصاصة أطلقها أوليكساندر كارافايف مسجلًا هدف انتصار الفريق الأوكراني قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الإضافي.

وعرفت المباراة حدثًا جدليًا عندما هتفت جماهير فنربخشة بشكل جماعي "فلاديمير بوتين" عقب هدف دينامو كييف الأول.

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

ويلتقي دينامو كييف في الدور التأهيلي الأخير بـ شتورم جراتس النمساوي، فيما تحوّل فنربخشة لتصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة سلوفاكو التشيكي.

وفي مباراة أخرى، اكتسح بودو جليمت النرويجي ضيفه لينفيلد الأيرلندي بثمانية أهداف دون رد في ملعب أسبمريا.

وقلب بودو جليمت تأخره ذهابًا بهدف نظيف في أيرلندا، إلى فوز كاسح في ملعبه.

وسجل أهداف بودو جليمت: هوجو فيتليسين بالدقيقة 7، وفيكتور بونيفاكي بالدقيقة 21، وأماهل بيليجرينو بالدقيقة 25 و54، وأولريك سالتنز بالدقيقة 29، ورونار إسبيورد بالدقيقة 52 و88، وألفونس سامبستيد بالدقيقة 73.

ويلتقي بودو جليمت في الدور المقبل مع زالجيريس الليتواني. بينما تحوّل لينفيلد إلى تصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة زيوريخ السويسري.

كما تأهل كاراباج الأذربيجاني بتعادله أمام زيوريخ السويسري بهدفين لكل طرف في ملعب ليتسيجروند.

واستفاد كاراباج من فوزه ذهابا في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

زيوريخ تقدم في الدقيقة 4 بهدف عكسي سجله ماكسيم ميدفيديف، لكن كاراباج أدرك التعادل في الدقيقة 56 بواسطة كادي لوري.

كاراباج كان متأهلًا حتى سجل إيفان سانتيني هدفا قاتلا لـ زيوريخ عادل به النتيجة الإجمالية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

لكن في الوقت الإضافي خطف كاراباج التأهل بهدف الغاني أوسو في الدقيقة 98.

ويلتقي كاراباج في الدوري المقبل مع الفائز من فيرينشفاروش المجري وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

كما تأهل زالجيريس الليتواني بفوزه على مضيفه مالمو السويدي بهدفين دون رد.

وسجل هدفي زالجيريس كيهيندي أويوسي، ورينان أوليفيرا في الدقيقتين 34، و52.

ليجدد الفريق الليتواني فوزه ذهابًا بهدف نظيف ويُرسل مالمو إلى تصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة دوديلانجي من لوكسمبورج.