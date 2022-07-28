حل مشكلة الظهير الأيمن.. أتليتكو مدريد يضم الأرجنتيني مولينا

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن ضم الأرجنتيني ناويل مولينا قادمًا من أودينيزي الإيطالي.

ووقّع مولينا على عقدٍ يربطه بـ أتليتكو مدريد لمدة 5 مواسم مقبلة.

جاء ذلك بعد أن تواجد مولينا في مدريد بالأيام الماضية وخضع للفحوصات الطبية، بل ظهر على مقاعد البدلاء في مباراة نومانسيا الودية أمس الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة دون أن يشارك في اللقاء.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليون يورو.

🤝 Agreement with Udinese over the transfer of Nahuel Molina; the Argentinian defender signs for 5 seasons. 🔴⚪ #WelcomeMolina 🔗https://t.co/QDi8Uve128 pic.twitter.com/6x19t2J162 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 28, 2022

ورحل مولينا عن أودينيزي بعد موسمين في صفوفه خاض خلالهما 67 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

الظهير الأيمن الأرجنتيني بدأ مسيرته في بوكا جونيورز، ولعب معارًا لـ ديفينسا إي خوستيسيا، وروساريو سنترال.

ويمتلك مولينا 17 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وكان عنصرًا أساسيًا في تتويج راقصي التانجو بكوبا أمريكا 2021.

كما توج مولينا مع الأرجنتين بلقب فيناليستا بعد الفوز على إيطاليا بطلة يورو 2020.

وبات مولينا ثالث صفقة صيفية لـ أتليتكو مدريد بعد البلجيكي أكسيل فيتسل، والبرازيلي صامويل لينو.

ويحضر مولينا لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل الكرواتي سيمي فرساليكو صوب أولمبياكوس.

وعانى أتليتكو مدريد في هذا المركز منذ انتقال كييران تريبيير إلى نيوكاسل يونايتد يناير الماضي.

وتعاقد أتليتكو مدريد مع الدنماركي دانييل فاس قادمًا من فالنسيا في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه لم ينجح في إقناع دييجو بابلو سيميوني.

ويشغل ماركوس يورينتي مركز الظهير الأيمن في بعض الأحيان بشكلٍ اضطراري، بخلاف تواجده الأصلي في خط الوسط.

ويتواجد حاليًا على ذمة أتليتكو مدريد الكولومبي سانتياجو أرياس الذي عاد من إعارته إلى غرناطة.

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