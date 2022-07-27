الفوز الثاني على التوالي لـ سواريش.. الأهلي يهزم المقاصة بتسديدة ديانج

حقق الأهلي الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 للدوري المصري والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

ويعد الفوز هو الثاني على التوالي للأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 15 في المركز الأخير.

وجاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة 23 بتسديدة من أليو ديانج.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بعدة تغييرات في التشكيل الأساسي، وشارك محمد فخري ومحمود وحيد من البداية.

هدد الأهلي المرمى مبكرا واخترق كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وانفرد حسام حسن بالمرمى في الدقيقة 14 لكنه سدد كرة اصطدمت في الدفاع وذهبت بعيدا مهدرا فرصة مؤكدة للأهلي.

تسديدة تسفر عن هدف

ونجح ديانج في تسجيل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 23 بتسديدة من أمام منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد القادر، لتذهب الكرة على يسار الحارس.

واستمرت محاولات الأهلي على مرمى المقاصة وسدد ديانج كرة مقصية مرت جوار القائم.

إصابة الشناوي

وفي الدقائق الأخيرة سقط محمد الشناوي على الأرض مصابا بعد اصطدامه في القائم أثناء التصدي للكرة.

وتلقى الشناوي العلاج وقام ليكمل المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني غادر الشناوي الملعب بعدما تأكدت إصابته وشارك بدلا منه علي لطفي.

وأهدر محمد عادل فرصة خطيرة كادت تسفر عن تعادل المقاصة في الدقيقة 62 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سدد في الخارج.

وشارك علي معلول ولويس ميكيسوني بدلا من محمود وحيد ومحمد فخري في الدقيقة 67.

ثم دخل الثنائي محمد هاني وحمدي فتحي بدلا من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر في الدقيقة 72.

وسجل أحمد عبد المنعم هدفا للمقاصة في الدقيقة 89 بعد متابعة ركلة حرة لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على الجونة في المباراة السابقة.