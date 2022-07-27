إصابة الشناوي أمام المقاصة واستبداله بـ علي لطفي

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي في مباراة فريقه التي تقام اليوم الأربعاء أمام مصر للمقاصة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة لملاقاته في استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

وتعرض الشناوي للإصابة في كتفه بعد ارتطامه بالقائم الأيسر أثناء تصديه لإحدى الكرات وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وبين شوطي المباراة يبدو أن الشناوي لم يستطع استكمالها وخرج وشارك علي لطفي بدلا منه مع بداية الشوط الثاني.

وشارك علي في تسع مباريات مع الأهلي خلال الموسم الجاري استقبل خلالهم أربعة أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وتعد هذه هي ثالث مرة يخرج فيها الشناوي مصابا خلال السنة الجارية، الأولى مع منتخب مصر ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2021.

والمرة الثانية كانت في مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

طالع أيضا

انتقاد من تاكيس للحكام المصريين

جمهور أتليتكو مدريد يرفض ضم رونالدو

تعرف على قائمة الزمالك ضد فيوتشر

بيان من قناة أبو ظبي الرياضية بشأن بث مباريات الأهلي

مصطفى محمد يخسر مع نانت قبل مواجهة سان جيرمان