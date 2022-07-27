إصابة الشناوي أمام المقاصة واستبداله بـ علي لطفي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي في مباراة فريقه التي تقام اليوم الأربعاء أمام مصر للمقاصة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة لملاقاته في استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

وتعرض الشناوي للإصابة في كتفه بعد ارتطامه بالقائم الأيسر أثناء تصديه لإحدى الكرات وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

أخبار متعلقة
في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج ميلان يكتسح فولفسبورجو وديا بخماسية الهدف الثاني في الدوري.. ديانج يهز شباك مصر للمقاصة

وبين شوطي المباراة يبدو أن الشناوي لم يستطع استكمالها وخرج وشارك علي لطفي بدلا منه مع بداية الشوط الثاني.

وشارك علي في تسع مباريات مع الأهلي خلال الموسم الجاري استقبل خلالهم أربعة أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وتعد هذه هي ثالث مرة يخرج فيها الشناوي مصابا خلال السنة الجارية، الأولى مع منتخب مصر ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2021.

والمرة الثانية كانت في مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

طالع أيضا

انتقاد من تاكيس للحكام المصريين

جمهور أتليتكو مدريد يرفض ضم رونالدو

تعرف على قائمة الزمالك ضد فيوتشر

بيان من قناة أبو ظبي الرياضية بشأن بث مباريات الأهلي

مصطفى محمد يخسر مع نانت قبل مواجهة سان جيرمان

محمد الشناوي الأهلي علي لطفي مصر للمقاصة
نرشح لكم
الهدف الثاني في الدوري.. ديانج يهز شباك مصر للمقاصة مؤتمر تاكيس: أداء الحكام الأجانب كان أفضل بكثير.. وإبراهيم عادل قد يعود أمام الزمالك هاني سعيد: الإجهاد تسبب في تأخر الفوز على البنك الأهلي.. وهدفنا الفوز بالدوري إسلام عيسى: فريق واحد سيتوج باللقب ونحن نسعى نحو هذا الهدف الفوز يغيب للمباراة الرابعة على التوالي.. سموحة يكتفي بالتعادل أمام المقاولون صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(1) الأهلي.. هدف غير محتسب تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي
أخر الأخبار
تصفيات أبطال أوروبا – دينامو كييف ينتقم من فنربخشة بعد "هتافات بوتين".. ونتيجة مرعبة 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابة الشناوي أمام المقاصة واستبداله بـ علي لطفي 38 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - مصر إلى ربع النهائي بعد تخطي الصومال بثنائية 42 دقيقة | الوطن العربي
في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يكتسح فولفسبورجو وديا بخماسية 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهدف الثاني في الدوري.. ديانج يهز شباك مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
رفض رونالدو وهدف خرافي و"سيلفي" أثناء ركنية واقتحام.. أتليتكو يفوز في أول اختبار ودي ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر تاكيس: أداء الحكام الأجانب كان أفضل بكثير.. وإبراهيم عادل قد يعود أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر