كريستال بالاس يضم لاعب بايرن ميونيخ

الخميس، 28 يوليه 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

كريس ريتشاردز - كريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس ضم كريس ريتشاردز لاعب بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد كريستال بالاس مع ريتشاردز لمدة 5 أعوام أي حتى صيف 2027.

وقال حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ عن رحيل اللاعب: "ريتشاردز أن يثبت نفسه في الدوري الإنجليزي، أردنا أن نتيح له ذلك".

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وأتم "نتمنى له التوفيق في كريستال بالاس".

ولم يشارك ريتشاردز (22 عاما) مع الفريق الأول لـ بايرن ميونيخ سوى في 10 مباريات فقط.

وأعير ريتشاردز إلى هوفنهايم مرتين، شارك معهم في 34 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخرين.

وكان بايرن تعاقد مع اللاعب قادما من صفوف دالاس في صيف 2019.

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كريس ريتشاردز - كريستال بالاس بايرن ميونيخ
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