محمود جاد: أتمنى أن يوافق إنبي على احترافي في ويجان.. والأموال ليست كل شيء

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

محمود جاد - مران منتخب مصر في كوريا

يتمنى محمود جاد حارس مرمى إنبي الحصول على موافقة إدارة ناديه لإتمام انتقاله إلى صفوف ويجان الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث محمود جاد لقناة "صدى البلد" قائلا: "أعاني من كسر في الإصبع وأعود للتدرب بعد أسبوع".

وواصل "أتمنى أن يسهل إنبي فرصة احترافي في صفوف ويجان خاصة بعد حضور رئيس النادي إلى مصر وهناك عرض رسمي لضمي لكنني لا أعرف ما سبب توقف المفاوضات".

أخبار متعلقة
مؤتمر سواريش: ما يحدث من ضغط مباريات غير منطقي ولا أستطيع تدريب اللاعبين تصفيات أبطال أوروبا - في غياب كوكا مجددا.. سقوط هائل لـ أولمبياكوس أمام ماكابي حيفا موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري.. والقنوات الناقلة

واستدرك "المفاوضات متوقفة بسبب بعض الاستثناءات فهم لا يعرفون كيف يتعاقدون معي وهم لا يشعرون بالتأكد فيما سيحدث معي هل ستتم إعارتي أم ماذا، لكن الأكيد أن ويجان يرغب في التعاقد معي وهم متمسكون بي وأنا متمسك بهم وبالطبع أتمنى الاحتراف".

ويعني محمود جاد بذلك نسبة مشاركته الدولية مع منتخب مصر إذ أن لوائح الإنجليزية تنص على خوض أي لاعب 70% مع بلاده للموافقة على انتقاله للعب هناك.

لكن محمود جاد لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن خلال مسيرته.

وأكمل حارس مرمى منتخب مصر "لم أتحدث مع محمد صلاح حول عرض ويجان".

وأردف "سأتم الرابعة والعشرين في شهر أكتوبر المقبل وأتمنى تحقيق حلم السفر والاحتراف حاليا حتى لو الأموال أقل فهي ستأتي بعد ذلك".

وأتم محمود جاد حديثه قائلا: "لم أتفق حتى الآن مع ويجان على تفاصيل التعاقد الشخصية".

طالع أيضا

انتقاد من تاكيس للحكام المصريين

جمهور أتليتكو مدريد يرفض ضم رونالدو

تعرف على قائمة الزمالك ضد فيوتشر

بيان من قناة أبو ظبي الرياضية بشأن بث مباريات الأهلي

مصطفى محمد يخسر مع نانت قبل مواجهة سان جيرمان

محمود جاد ويجان إنبي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف تشخيص إصابتي الشناوي وأيمن أشرف أمام المقاصة عيد مرازيق: فوجئت بغياب معلول عن تشكيل الأهلي وطمعت في المباراة خبر في الجول – الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز مؤتمر سواريش: ما يحدث من ضغط مباريات غير منطقي ولا أستطيع تدريب اللاعبين موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري.. والقنوات الناقلة الفوز الثاني على التوالي لـ سواريش.. الأهلي يهزم المقاصة بتسديدة ديانج الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا نفكر في تغيير الجهاز الفني.. النحاس مستمر محمد الحنفي حكما لمواجهة فيوتشر ضد الزمالك.. حكم مباراة الدور الأول
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف تشخيص إصابتي الشناوي وأيمن أشرف أمام المقاصة 55 دقيقة | الكرة المصرية
عيد مرازيق: فوجئت بغياب معلول عن تشكيل الأهلي وطمعت في المباراة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يفسخ عقد حمدي النقاز ساعة | الكرة المصرية
كريستال بالاس يضم لاعب بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
"نريدك أن ترحل وتختفي".. عراك بالأيدي بين مدرب تورينو ومديره الرياضي بسبب الصفقات ساعة | الكرة الأوروبية
محمود جاد: أتمنى أن يوافق إنبي على احترافي في ويجان.. والأموال ليست كل شيء ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سواريش: ما يحدث من ضغط مباريات غير منطقي ولا أستطيع تدريب اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
أمم أوروبا للسيدات - معادلة رقم بلاتيني ونحو اللقب التاسع.. ألمانيا إلى النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر