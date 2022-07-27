محمود جاد: أتمنى أن يوافق إنبي على احترافي في ويجان.. والأموال ليست كل شيء

يتمنى محمود جاد حارس مرمى إنبي الحصول على موافقة إدارة ناديه لإتمام انتقاله إلى صفوف ويجان الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث محمود جاد لقناة "صدى البلد" قائلا: "أعاني من كسر في الإصبع وأعود للتدرب بعد أسبوع".

وواصل "أتمنى أن يسهل إنبي فرصة احترافي في صفوف ويجان خاصة بعد حضور رئيس النادي إلى مصر وهناك عرض رسمي لضمي لكنني لا أعرف ما سبب توقف المفاوضات".

واستدرك "المفاوضات متوقفة بسبب بعض الاستثناءات فهم لا يعرفون كيف يتعاقدون معي وهم لا يشعرون بالتأكد فيما سيحدث معي هل ستتم إعارتي أم ماذا، لكن الأكيد أن ويجان يرغب في التعاقد معي وهم متمسكون بي وأنا متمسك بهم وبالطبع أتمنى الاحتراف".

ويعني محمود جاد بذلك نسبة مشاركته الدولية مع منتخب مصر إذ أن لوائح الإنجليزية تنص على خوض أي لاعب 70% مع بلاده للموافقة على انتقاله للعب هناك.

لكن محمود جاد لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن خلال مسيرته.

وأكمل حارس مرمى منتخب مصر "لم أتحدث مع محمد صلاح حول عرض ويجان".

وأردف "سأتم الرابعة والعشرين في شهر أكتوبر المقبل وأتمنى تحقيق حلم السفر والاحتراف حاليا حتى لو الأموال أقل فهي ستأتي بعد ذلك".

وأتم محمود جاد حديثه قائلا: "لم أتفق حتى الآن مع ويجان على تفاصيل التعاقد الشخصية".

طالع أيضا

انتقاد من تاكيس للحكام المصريين

جمهور أتليتكو مدريد يرفض ضم رونالدو

تعرف على قائمة الزمالك ضد فيوتشر

بيان من قناة أبو ظبي الرياضية بشأن بث مباريات الأهلي

مصطفى محمد يخسر مع نانت قبل مواجهة سان جيرمان