إسلام عيسى: فريق واحد سيتوج باللقب ونحن نسعى نحو هذا الهدف

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 21:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز - إسلام عيسى - رامي ربيعة

شدد إسلام عيسى لاعب بيراميدز على ضرورة الفوز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق هدف التتويج بلقب الدوري المصري.

وفار بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري والتي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

وقال إسلام عيسى عقب المباراة: "كان من الضروري الفوز بتلك المباراة، المواجهات الحالية لا تقبل القسمة على اثنين".

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وأضاف "فريق واحد سيتوج في النهاية باللقب، ونحن نسعى نحو هذا الهدف وهو حصد كل النقاط المتاحة في الدوري".

ويشتعل صراع الصدارة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي بعد الفوز، ليصل بيراميدز إلى النقطة 59 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

ويأتي الزمالك المتصدر بـ60 نقطة والذي سيلعب ضد فيوتشر غدا -الخميس-.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة والذي سيلعب بعد قليل أمام مصر المقاصة ويبقى له مباراتين.

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