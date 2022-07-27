الثاني.. إيفرتون يتعاقد مع روبن فيناجري

أعلن إيفرتون ضم روبن فيناجري قادما من سبورتينج لشوبة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد إيفرتون مع المدافع البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، أي ينتهي صيف 2023.

وقال فيناجري للموقع الرسمي للنادى بعد الإعلان: "حلم أصبح حقيقة أن تنضم إلى ناد كبير مثل إيفرتون، فرصة اللعب مع لاعبين جيدين ومدرب مثل فرانك لامبارد يحسمني كثيرا".

وأضاف "لامبارد أسطورة فى كرة القدم، وفرصة العمل تحت قيادته تعطيني شعورا جيدا".

وأتم تصريحاته "أنا جيد في التعامل مع الكرة، أحب الهجوم واستعادة الكرة أيضًا، ومتحمس لبداية الرحلة مع إيفرتون".

🌟 | “The manager is a football legend. The opportunity to work with and learn from him and someone like Ashley Cole is very big for me." 📺 Rúben Vinagre's first interview ⤵️ — Everton (@Everton) July 27, 2022

وسبق ولعب فيناجري في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، وخاض مع الفريق 35 مبارة خلال الثلاث مواسم التي قضاها مع الفريق.

فيناجري (23 عاما) شارك مع سبورتيج لشبونة في 18 مباراة بجميع المسابقات وصنع هدفين.

ويعد روبن فيناجري ثانى صفقات إيفرتون هذا الصيف بعد جيمس تاركوفسكي من بيرنلي.

وأنهى إيفرتون موسمه الموسم الماضي في المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

ويواجه إيفرتون نظيره تشيلسي في أولى مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 6 أغسطس المقبل.

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