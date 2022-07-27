يويفا يقرر تجربة وقوف الجماهير في المدرجات ببطولاته الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء رسميا سماحه بوقوف الجماهير في مختلف بطولاته دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر خلال الموسم المقبل عدا المباريات النهائية.

وأشار يويفا إلى أن السماح بوقوف الجماهير في المدرجات سيكون في الملاعب الإنجليزية والألمانية والفرنسية فقط حتى الآن.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيقيم التجربة بنهاية الموسم المقبل قبل اتخاذ قراره سواء باستمرار الأمر أو منعه.

فعلى سبيل المثال ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بروسيا دورتموند يتسع أوروبيا لـ65 ألف متفرج لكن محليا في ظل السماح بوقوف الجماهير فيتسع لـ81 ألفا.

لكن في إنجلترا فإن قواعد السماح بوقوف الجماهير تنص على أنه يجب أن يحصل كل فرد على نفس المساحة الخاصة به مثلما يجلس لذا لا توجد زيادة في عدد المتفرجين.

جدير بالذكر أنه خلال الموسم الماضي في إنجلترا قام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام وتشيلسي بتجربة وقوف الجماهير في ملاعبهم وحصلوا على الموافقات اللازمة لتكرار الأمر في الموسم المقبل.

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