صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سالزبورج

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون

يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة ريد بول سالزبورج الودية التي تقام اليوم الأربعاء في النمسا في ملعب ريد بول آرينا استعدادا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان

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في الدفاع: مابايا- إبراهيما كوناتي- جو جوميز- جيمس ميلنر

في الوسط: نابي كيتا- كورتس جونز- ستيفان باجيتش

في الهجوم: فابيو كارفاليو- داروين نونيز- هارفي إيليوت

وخسر ليفربول من مانشستر يونايتد برباعية دون رد، ثم فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء.

فيما انتصر على لايبزيج بخماسية مقابل لا شيء.

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