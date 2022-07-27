اللقب الخامس.. منتخب اليابان يفوز على كوريا الجنوبية بثلاثية ويتوج بطلا لشرق آسيا

تُوج المنتخب الياباني بطلا لبطولة شرق آسيا 2022 للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على كوريا الجنوبية.

وفاز منتخب اليابان على منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 3_0 ليحصد لقب المسابقة الإقليمية.

وسجل يوكي سوما في الدقيقة 49 وشو ساساكي عند الدقيقة 63 وشوتو ماتشينو عند الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الياباني إلى 7 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق نقطة وحيدة.

فيما جمع المنتخب الصيني 4 نقاط وودعت هونج كونج المسابقة بلا نقاط.

وأقيمت بطولة شرق آسيا بنظام الدور الواحد بمشاركة 4 منتخبات.

وحقق المنتخب الياباني اللقب الإقليمي الأول له منذ عام 2013.

وسبق وأن حقق منتخب اليابان بطولة شرق آسيا أعوام (1992-199 -1998- 2013).

مشوار البطل

المنتخب الياباني خاض 3 مباريات خلال مشوار كأس شرق آسيا.

فاز الساموراي على حساب هونج كونج بنتيجة 6_0.

وتعادل أمام منافسه الصيني بدون أهداف في المباراة الثانية.

وحسم المنتخب الياباني اللقب بالفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الثالثة.

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