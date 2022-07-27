اللقب الخامس.. منتخب اليابان يفوز على كوريا الجنوبية بثلاثية ويتوج بطلا لشرق آسيا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

اليابان

تُوج المنتخب الياباني بطلا لبطولة شرق آسيا 2022 للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على كوريا الجنوبية.

وفاز منتخب اليابان على منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 3_0 ليحصد لقب المسابقة الإقليمية.

وسجل يوكي سوما في الدقيقة 49 وشو ساساكي عند الدقيقة 63 وشوتو ماتشينو عند الدقيقة 72.

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ورفع الفوز رصيد المنتخب الياباني إلى 7 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق نقطة وحيدة.

فيما جمع المنتخب الصيني 4 نقاط وودعت هونج كونج المسابقة بلا نقاط.

وأقيمت بطولة شرق آسيا بنظام الدور الواحد بمشاركة 4 منتخبات.

وحقق المنتخب الياباني اللقب الإقليمي الأول له منذ عام 2013.

وسبق وأن حقق منتخب اليابان بطولة شرق آسيا أعوام (1992-199 -1998- 2013).

مشوار البطل

المنتخب الياباني خاض 3 مباريات خلال مشوار كأس شرق آسيا.

فاز الساموراي على حساب هونج كونج بنتيجة 6_0.

وتعادل أمام منافسه الصيني بدون أهداف في المباراة الثانية.

وحسم المنتخب الياباني اللقب بالفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الثالثة.

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