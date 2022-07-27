ستونز يكشف أسباب حب جميع أفراد مانشستر سيتي لـ بيرناردو سيلفا

أشاد جون ستونز لاعب مانشستر سيتي بسلوكيات زميله في الفريق بيرناردو سبلفا والتي تجعله محبوبا من قبل جميع أفراد الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لإطلاق سلسلة حلقات وثائقية عن تتويجه بالدوري في الموسم الماضي.

وقال ستونز خلال الحلقة الأولى من السلسلة: "اعتقد أن لديه روح طيبة، هو دائما سعيد ولا يأخذ نفسه بجدية ودائما مستعد للضحك واللعب ويبتسم وأيضا هو لاعب رائع".

وتابع "لماذا هو محبوب دائما: "هذا سؤال تعصب إيجابته، عندما يكون هناك شخصا محبوب فهو إذا يتمتع بالعديد من الصفات الجيدة".

واستمر "سيلفا كان يمزح دائما داخل غرف خلع الملابس ويقول أنه يريد أن يحصل على كلب ويطلق عليه اسم جون ستونز، لذا يمكنه أن يقول له جون تعالى إلى هنا الآن ليحاول إزعاجي، ولكن أرى الأمر إيجابي وهو أنه معجب بي".

وأضاف "اعتقد أن الأمر يبدأ بغرفة خلع الملابس والأوقات الصعبة التي نمر بها تجعلك تدرك ما هي مسؤوليتنا وما نكافح من أجله".

ويبدأ عرض سلسلة مانشستر سيتي الوثائقية بداية من الليلة وتستمر على مدار الأسابيع المقبلة.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويستعد مانشستر سيتي لبداية موسمه عندما يواجه ليفربول في كأس الدرع الخيرية يوم السبت المقبل.

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