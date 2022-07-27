تقرير إيطالي: يوفنتوس يدخل في المنافسة مع مانشستر يونايتد على ضم باريديس

دخل يوفنتوس ضمن المهتمين بضم ليوناردو باريديس لاعب باريس سان جيرمان وفقا لصحيفة إل ماتينو الإيطالية.

ويسعى يوفنتوس لمواصلة تدعيم وسط الملعب بلاعبين جدد وخصوصا مع الإصابة التي تعرض لها بول لوجبا قبل بداية الموسم والتي سيغيب بسببها عن الجولات الأولى في الدوري، وأيضا بعد فسخ التعاقد مع أرون رامسي بشكل رسمي.

وفقا للصحيفة فإن النادي الإيطالي يضع تركيزه حاليا بشكل كامل على التعاقد مع باريديس من باريس سان جيرمان.

الصفقة قد تكلف يوفنتوس من 20 إلى 25 مليون يورو ولكنها تتوقف أيضا على تعويض باريس سان جيرمان لرحيله والذي قد يتمثل في ريناتو سانشيز.

اللاعب الـ 28 عاما يعد من أهداف مانشستر يونايتد أيضا، النادي الذي يضعه كخيار ثان حال فشل التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب برشلونة.

باريديس سبق له اللعب في الدوري الإيطالي في أكثر من مناسبة بقميص كييفو فيرونا، وإيمبولي وروما الذي رحل عنه في 2017.

وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في 2019 قادما من زينيت الروسي ويتبقى له موسمين على نهاية عقده مع النادي الفرنسي.

باريديس شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 22 عاما ونجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وتعاقد يوفنتوس مع 3 صفقات حتى الآن وهم بول بوجبا، وبريمير مدافع تورينو، وأندريا كامبياسو، وأنخيل دي ماريا.

بينما رحل عن الفريق كل من ماتياس دي ليخت، وفيديريكو بيرنارديسكي وباولو ديبالا، وأرون رامسي.

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