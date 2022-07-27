ديلي ميل: قد يزامل فالكاو مجددا.. دييجو كوستا في محادثات مع رايو فايكانو

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية عودة دييجو كوستا لاعب تشيلسي وأتليتكو مدريد السابق إلى الدوري الإسباني من بوابة رايو فايكانو.

دييجو كوستا النادي : أتليتيكو مينيرو رايو فايكانو

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الإسباني في محادثات حاليا مع فايكانو من أجل بحث إمكانية الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

كوستا بلا ناد خلال الفترة الحالية بعد فسخ تعاقده مع أتليتكو مينيرو البرازيلي في بداية العام الجاري.

صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب بقميص رايو فايكانو من قبل في 2012 عندما لعب موسم على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد في فترة شهدت تسجيله 10 أهداف.

ولعب كوستا لأكثر من نادي في إسبانيا قبل الانتقال إلى تشيلسي، وعاد المهاجم صاحب الأصول البرازيلية إلى أتليتكو مدريد مرة أخرى ولكنه رحل في 2021 إلى الدوري البرازيلي.

وشارك دييجو كوستا مع أتليتيكو مينيرو في 19 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

وفي حالة تمت الصفقة سيكون كوستا على موعد للعب مرة جديدة مع راديميل فالكاو الذي يلعب في صفوف رايو فايكانو منذ الموسم الماضي.

وكان الثنائي قد تزامل من قبل في أتليتكو مدريد وشكل ثنائية قوية في خط الهجوم، كما لعب فالكاو وكوستا سويا أيضا في صفوف تشيلسي.

وشاكر كوستا مع فالكاو سويا في 32 مباراة وخلالهم اشتركوا في تسجيل 7 أهداف كانت جميعها في فترة أتليتكو مدريد.

وأعلن رايو فايكانو في وقت سابق خلال فترة الانتقالات الحالية تعاقده مع دييجو لوبيز حارس ريال مدريد الأسبق بعد نهاية تعاقده مع إسبانيول.

اقرأ أيضا

"سأقدم أي شيء لأجل برشلونة"

مواعيد مباريات المحترفين المصريين هذا الأسبوع

النصر يحاول ضم صانع ألعاب الدوري الفرنسي

مدافع جديد على رادار تشيلسي

كواليس انضمام مروان صلاح لبايرن ميونيخ